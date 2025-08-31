author
Escrito por:  Felipe Galindo
Redactor     Ago 31, 2025 - 12:33 pm

La Selección Colombia se prepara para la doble jornada más importante de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que, contra Bolivia y Venezuela, definirá su cupo a la Copa Mundo de 2026.

Es en este contexto que se filtró la camiseta que tendría la ‘Tricolor’ con miras la Mundial del otro año, pues se espera que la marca patrocinadora haga el anuncio de la nueva indumentaria en los próximos días.

El sitio Footy Headlines, conocido por filtrar camisetas e indumentarias deportivas, compartió una foto de la que sería la nueva casaca de la Selección Colombia, la cual mantiene la base de color amarillo con los detalles de colores azul y rojo.

Sin embargo, la novedad está en el diseño del frente de la camiseta, pues habría referencias a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, premio nobel colombiano.

