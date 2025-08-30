La tragedia golpeó la noche de este sábado 30 de agosto al Deportivo Cali en la antesala de su partido contra el Deportivo Independiente Medellín en Palmaseca. Según informó El Tiempo, un hincha perdió la vida después de ser atropellado por el bus en el que se transportaban los jugadores del equipo vallecaucano, a solo 500 metros del estadio.

(Vea también: Convocatoria Selección Colombia (con Dayro Moreno) para Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela)

De acuerdo con testigos, el hecho se presentó en la recta 1500, cuando la caravana de seguidores acompañaba al club en su llegada al compromiso de la novena fecha de la Liga BetPlay.

Personas que se encontraban en el lugar contaron que una moto chocó con otra en medio del recorrido, lo que provocó que el aficionado quedara en la trayectoria del bus que impactó contra él.

🚨El bus en el que se trasladaban los jugadores del Deportivo Cali atropelló a un hincha del equipo a pocos metros del estadio de Palmaseca. 🚑El aficionado falleció en el lugar y una mujer resultó herida. Según testigos, el accidente ocurrió cuando, en medio de la caravana,… pic.twitter.com/gYtbqcKxZq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 31, 2025

En el accidente también resultó herida una mujer, aunque su condición médica aún no ha sido detallada. La víctima fatal era un hincha azucarero cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades y la Policía sigue trabajando en la investigación para esclarecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La situación obligó a que los jugadores del Deportivo Cali descendieran del bus, luego del accidente y tuvieron que hacer un transbordo. Finalmente, utilizaron el vehículo que había transportado antes al Deportivo Independiente Medellín. Esa medida buscó garantizar que pudieran llegar al escenario y preparar el partido.

El siniestro no solo afectó a los protagonistas en la vía, también tuvo consecuencias en la logística del evento deportivo. La congestión vehicular fue de tal magnitud que miles de hinchas se retrasaron para ingresar al estadio. En las imágenes compartidas en redes sociales se observan largas filas de seguidores intentando entrar al compromiso.

“Hay que ser solidario con este fútbol colombiano. Hay mucha gente en el estadio. Un hincha del fútbol que se nos va, qué tristeza”, dijo el máximo accionista del DIM, Raúl Giraldo, a Win Sports.

El partido, pactado para las 8:30 de la noche, debió iniciar con un retraso de 20 minutos. Los veedores del encuentro tomaron la decisión de dar un margen adicional a los dos equipos para que pudieran salir a calentar y adaptarse a la situación.

