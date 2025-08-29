En las últimas horas, desde Turquía se confirmó que el entrenador portugués José Mourinho fue despedido de Fenerbahce tras un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado el más mínimo título.

La noticia se conoció después de quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida), curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.

Cabe recordar que Mourinho fue uno de las personas en Fenerbahce que apostó por el fichaje del delantero colombiano Jhon Jáder Durán, por lo que la determinación representa un primer revés para el antiqueño que busca afianzarse en su nuevo equipo.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz la temporada pasada de hacer que el Fenerbahce volviese a ganar el campeonato turco, algo que el club de Estambul no logra desde 2014, aunque sigue siendo el segundo equipo con más ligas turcas, 19, a 6 del Galatasaray.

“Es evidente que el objetivo principal es ganar la Süper Lig”, admitió ‘Mou’ en su llegada a Estambul, aunque manifestó hacer “cero promesas” a los aficionados en cuanto a la posibilidad de sumar títulos.

Lejos de su arrogancia habitual, Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahce como una estrella del rock, aparecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio, recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

Números de José Mourinho en Fenerbahce

El balance final de Mourinho al frente del Fenerbahce fue de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Números discretos para el técnico de 62 años con un palmarés envidiable: dos Ligas de Campeones (con el Oporto en 2004 e Inter en 2010), dos Euroropa Leagues (2003 con el Oporto y 2017 con el Manchester United), una Conference League (2022 con la Roma) y ocho títulos de liga: dos de Portugal con el Oporto (2004 y 2004), tres Premier Leagues con el Chelsea (2005, 2006 y 2015), dos “Scudetti” de la Serie A con el Inter (2009 y 2010) y un campenato español (Real Madrid, 2012), entre otros trofeos de menor importancia

