En la misma jornada en la que la Selección Colombia debutó en la Copa América Femenina, una de las grandes figuras actuales del equipo masculino quedó en la mira a nivel internacional.

La llegada del delantero Jhon Jáder Durán estuvo bajo lupa de propios y extraños en Turquía, después de un poco célebre paso por el fútbol de Arabia Saudí, donde compartió con Cristiano Ronaldo.

Ahora, el jugador colombiano se alista para una nueva experiencia con otro portugués muy reconocido en el panorama del fútbol mundial, lo que no pasó desapercibido en las primeras imágenes de su arribo al club.

📸 Jhon Duran, Portekiz kampımıza katıldı. pic.twitter.com/Mek5YUpvIo

Lee También

Fenerbahce compartió imágenes de Jhon Jáder Durán, de quien se dijo que molestó a José Mourinho porque no llegó antes, rumor que fue desmentido por completo horas después de que se divulgó.

Lo cierto es que las primeras fotos del colombiano al lado de su nuevo técnico sirvieron para observar el comienzo de esa relación, en una escena marcada por la calidez del veterano estratega con el delantero.

Aparte de un saludo formal, Mourinho abrazó con fuerza a Jhon Jáder Durán, que se une a Fenerbahce con la ilusión de retomar el nivel futbolístico que lo catapultó como una de las grandes promesas en Europa.

Ahora, de la mano de un técnico que ha sido dos veces campeón de Champions League, con Inter de Milán y Porto de Portugal, el jugador tiene el gran reto de aportar en el ataque de un equipo muy tradicional.

Se ha indicado que Jhon Jáder Durán ganará en Fenerbahce un salario anual de aproximadamente 10 millones de euros durante su préstamo en el reconocido equipo turco.

El jugador de la Selección Colombia fue cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita, donde su salario reportado era considerablemente alto, muy relevante para el joven atacante colombiano en el fútbol europeo.

La operación con el club turco, según algunos reportes, implica un préstamo por un año sin opción de compra obligatoria, aunque otros indican que Fenerbahçe tendría una opción de compra por el colombiano con un contrato hasta junio de 2030, una vez finalizado el préstamo.

🚨✅ All confirmed: Jhon Duran has given the green light to Fenerbahce’s proposal. 🟡🔵

🤝 The loan deal with Al Nassr was already in place for days.

✍️ The 🇨🇴 ST is expected to sign the contract soon: for Jhon a €10m salary, as revealed. https://t.co/nJSKEwUKy2 pic.twitter.com/7ApbhuYGPJ

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 30, 2025