Así como ocurrió a principio de año, el atacante Jhon Jáder Durán, de 21 años, vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes internacional. Después de seis meses en el Al-Nassr de Arabia Saudí, donde compartió vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo, el joven atacante regresará al fútbol europeo para unirse al Fenerbahçe de Turquía.

Así se mencionó en el medio Hürriyet, un reconocido periódico turco, que aseguró que el delantero de la Selección Colombia llegó al conjunto dirigido por José Mourinho en calidad de préstamo hasta junio de 2026.

La operación, también confirmada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, marca un nuevo capítulo en la prometedora carrera del jugador nacido en Medellín, quien buscará consolidarse en una de las ligas más competitivas del continente bajo la dirección técnica del portugués.

