Jhon Jáder Durán fue uno de los grandes ausentes en la última convocatoria de la Selección Colombia, pues justo antes de que saliera la lista, en el compromiso contra el Benfica por la fase previa de la Champions League, el jugador sufrió una lesión al final del partido que lo obligó a ser reemplazado.

Este fue la jugada en cuestión:

En principio, muchos creyeron que incluso fue inventada para no presentarse al combinado nacional, pues no sería la primera vez que ocurre y más teniendo en cuenta el presunto problema que hubo en el partido contra Perú.

Sin embargo, la lesión sí sería real e incluso más grave de lo pensado, ya que esta podría alejarlo de las canchas incluso todo lo que queda de la temporada en Europa.

Así lo dijo el periodista Gürcan Bilgic en un video publicado en el canal de YouTube de Hodri Meydan, medio que cubre la actualidad de Fenerbahce.

Según el periodista, lo van a esperar un mes a ver si tiene mejoría, pero si no tendría que pasar por el quirófano y eso sí sería grave, ya que lo sacaría muchos meses del terreno de juego.

“Ayer me enteré de que la lesión de Durán es grave; estará de baja al menos un mes. Se espera que se recupere sin cirugía, pero la cirugía podría costarle la temporada a John Durán”, dijo el periodista.

Y agregó: “Es una situación preocupante. Por eso En Nesyri y Talisca se han vuelto tan valiosos, al igual que Cenk”.

Esta sería una situación bastante grave para el jugador, ya que vale la pena recordar que Durán está a préstamo en el Fenerbahce desde el Al Nassr, por lo que lo podrían devolver, y si no juega se podría perder incluso el Mundial de fútbol que será a mitad de año.

En principio, Durán se perdería cuatro compromisos de la Liga de Turquía y dos más de la Europa League, pero si lo tienen que operar, volvería hasta la próxima temporada.

Hasta ahora, Durán solamente ha jugado cuatro compromisos oficiales con el conjunto turco que era dirigido por José Mourinho, en los cuales solo pudo marcar un gol.

