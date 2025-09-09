Uno de los principales problemas de Millonarios a lo largo de esta temporada ha sido la falta de gol, pues los delanteros como Santiago Giordana, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Marimón no han encontrado ritmo y eso ha afectado varis compromisos.

Además, con la salida de Falcao García, tanto a David González como ahora a Hernán Torres les ha tocado hacer maromas para encontrar a su delantero letal, pero hasta ahora no lo han encontrado.

Sin embargo, este martes 9 de septiembre, un día antes del compromiso con el Deportivo Pasto, Millonarios les dio a los hinchas la mejor de las noticias: regresa Leonardo Castro.

Leonardo Castro jugará frente al Deportivo Pasto

Por medio de las redes sociales, el equipo anunció que el jugador por fin recibió el alta médica después de cinco meses y por eso estará disponible para este encuentro, que es uno aplazado de la segunda jornada.

Así anunció Millonarios el regreso del goleador:

Este es un regreso muy importante precisamente porque Millonarios tiene falta de gol y falta de liderazgo, dos características muy importantes que puede ofrecer el delantero de 33 años.

Cómo fue la lesión de Leonardo Castro

Cabe recordar que el jugador regresa oficialmente a las canchas después de cinco meses, pues el 30 de marzo, en el partido contra Alianza FC, el jugador iba a recibir un balón adelante de la mitad de la cancha, pero el pie se le quedó trabado en el terreno de juego y por eso sufrió de una fractura de peroné.

Esta fue la jugada:

¡PREOCUPACIÓN EN MILLONARIOS! Leonardo Castro cayó mal y tuvo que ser sustituido. El delantero ‘Embajador’ muestra mucho dolor en su tobillo. #LALIGAxWIN Ⓜ️🔥🪗 pic.twitter.com/MWL2cqPBY9 — Win Sports (@WinSportsTV) March 30, 2025

Por eso mismo el jugador fue operado, se recuperó en la sede del equipo, venía entrenando hacer un par de semanas y ahora ya estará disponible para este encuentro.

Cuándo es Millonarios vs. Pasto

Este compromiso, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay, será este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

