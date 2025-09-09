author
Escrito por:  Diego Quiroga Ussa
Redactor     Sep 9, 2025 - 4:22 pm

Uno de los principales problemas de Millonarios a lo largo de esta temporada ha sido la falta de gol, pues los delanteros como Santiago Giordana, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Marimón no han encontrado ritmo y eso ha afectado varis compromisos.

Además, con la salida de Falcao García, tanto a David González como ahora a Hernán Torres les ha tocado hacer maromas para encontrar a su delantero letal, pero hasta ahora no lo han encontrado.

Sin embargo, este martes 9 de septiembre, un día antes del compromiso con el Deportivo Pasto, Millonarios les dio a los hinchas la mejor de las noticias: regresa Leonardo Castro.

Leonardo Castro / X: @MillosFcOficial
Leonardo Castro jugará frente al Deportivo Pasto

Por medio de las redes sociales, el equipo anunció que el jugador por fin recibió el alta médica después de cinco meses y por eso estará disponible para este encuentro, que es uno aplazado de la segunda jornada.

Así anunció Millonarios el regreso del goleador:

Este es un regreso muy importante precisamente porque Millonarios tiene falta de gol y falta de liderazgo, dos características muy importantes que puede ofrecer el delantero de 33 años.

Cómo fue la lesión de Leonardo Castro

Cabe recordar que el jugador regresa oficialmente a las canchas después de cinco meses, pues el 30 de marzo, en el partido contra Alianza FC, el jugador iba a recibir un balón adelante de la mitad de la cancha, pero el pie se le quedó trabado en el terreno de juego y por eso sufrió de una fractura de peroné. 

Esta fue la jugada:

Por eso mismo el jugador fue operado, se recuperó en la sede del equipo, venía entrenando hacer un par de semanas y ahora ya estará disponible para este encuentro.

Cuándo es Millonarios vs. Pasto

Este compromiso, correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay, será este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

