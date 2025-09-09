David González cayó parado en el fútbol colombiano, después de ser despedido de Millonarios el pasado 21 de agosto. Este martes, 9 de septiembre, fue anunciado como nuevo entrenador de América de Cali.

El exarquero colombiano asumirá las riendas del histórico club con el difícil reto de sacarlo del último puesto de la tabla, pues el ‘Escarlata’ apenas ha sumado una victoria en ocho juegos disputados.

“González cuenta con la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA)”, se lee en el comunicado.

Y añade: “Ahora, el estratega asume un nuevo reto al mando del equipo ‘Escarlata’, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026 y la opción de extenderlo por un año adicional. Lo acompañarán Jorge Becerra como asistente técnico y Nicolás Ramírez como preparador físico”.

David González comandará al América desde las gradas

A raíz de que David González fue técnico de Millonarios en el inicio de la Liga 2025-II, el entrenador no podrá dirigir al América de Cali desde el banquillo y, seguramente, lo hará desde la gradería.

Es por ello que el antioqueño podrá estar al frente de la línea del banquillo del América de Cali para la Liga 2026-I.

