El fútbol colombiano vivió un intenso clásico antioqueño este domingo 7 de septiembre, cuando Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 3-3 en el Estadio Atanasio Girardot, en el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II.

El partido, cargado de emociones y goles, dejó como protagonista no solo a los anotadores, sino también a Edwin Cardona, volante de Nacional, cuya celebración en el tercer gol de su equipo provocó una oleada de controversia en redes sociales.

Muchos interpretaron que el jugador les “cantó” el gol a sus propios hinchas, en medio de las críticas que ha recibido por su rol en la reciente eliminación de Nacional en la Copa Libertadores. A continuación, el video de lo sucedido:

En las imágenes se aprecia que Cardona, luego de la anotación de Morelos, no se unió inmediatamente al festejo con sus compañeros, sino que se quedó en el campo, gritando y gesticulando hacia la tribuna sur-oriental, un sector mayoritariamente ocupado por hinchas de Atlético Nacional.

¿Qué explicó Edwin Cardona?

Ante la avalancha de críticas, Cardona no tardó en responder. En la zona mixta posterior al partido, el mediocampista de 32 años aclaró su versión de los hechos, negando que su celebración estuviera dirigida a los hinchas de Nacional.

“Fue la celebración a la gente que me estaba gritando, no en especial a los de Nacional. Nunca fue a la sur, como algunos están malinterpretando. Estaba ahí porque gritaron cuando iba a entrar. Aunque no creas, uno escucha todos los comentarios de la gente”, explicó Cardona, visiblemente molesto por las interpretaciones erróneas.

Acá, las palabras del mediocampista:

“A la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”. – Edwin Cardona en zona mixta. 🇳🇬 pic.twitter.com/U2LbedjJ2o — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) September 8, 2025

El jugador, quien ha vestido la camiseta de Nacional en dos etapas de su carrera, enfatizó que esa es su manera de festejar.

“El primer gol, si lo ven, también me tiré en la celebración y estaba en el banco. En el segundo fui hasta la mitad de la cancha porque le había dicho a Facundo que iba a meter gol. Siempre soy así, soy de las personas que cuando juega los clásicos es muy eufórica. A la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”, concluyó Cardona sobre el tema.

Las críticas a Cardona llegaron después de la eliminación de Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores. En esa serie, Nacional empató 1-1 en el global, pero cayó en penales, con Cardona fallando dos cobros.

Este episodio en el clásico podría complicar su situación. Con contrato hasta diciembre de 2026, Cardona deberá reconquistar a la hinchada con actuaciones consistentes.

