La fecha 10 de la Liga Betplay avanza con el toque especial de los clásicos regionales. En esta oportunidad, Medellín vive una jornada especial con el encuentro entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

(Vea también: Aburrido clásico bogotano y el ‘Ciclón’ se llevó al ‘Tiburón’: así quedó tabla de la Liga BetPlay)

El DIM vive un buen momento, pues se ubica en la segunda posición de la tabla general con 19 puntos, algo que no es muy ajeno para Nacional, que es sexto con 16 puntos, es decir, están separados solamente por tres unidades.

La escuadra roja está invicta y juega con ritmo, pues viene con la camisa inflada luego de vencer al Deportivo Cali en liga y a Fortaleza en copa. Los dirigidos por Alejandro Restrepo buscan aprovechar la derrota del Junior en el clásico contra Unión Magdalena, pues la victoria será suficiente para conseguir el liderato.

Por su parte, una victoria abultada para Nacional será suficiente para llegar a la segunda posición y darle el golpe letal al DIM. El onceno cuenta con una buena nómina, teniendo en cuenta que fue armada para torneo internacional y seguramente, podrá aprovecharla en el rentado local, pues la hinchada sueña con títulos.

Medellín vs. Nacional: gratis y en vivo

El partido entre Medellín y Nacional podrá disfrutarlo en vivo en Pulzo.com. A través de todas las plataformas digitales, el encuentro llegará a su casa gracias a Las Narratones, con la narración de Juan Diego Gallego, ‘Gallegol’, y los comentarios de Ricardo Baracaldo, ‘Don Richie’.

