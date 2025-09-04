El fútbol colombiano vive un nuevo episodio de violencia este miércoles 3 de septiembre. Hinchas de Deportes Quindío protagonizaron un ataque que puso en peligro a los jugadores de Atlético Nacional.

(Vea también: “Qué bruto soy”: Jugador colombiano se retractó por lo que dijo sobre Dayro Moreno)

Según relatos, después de un partido, fanáticos del equipo local arremetieron contra el bus que transportaba a la delegación del equipo paisa, causando daños materiales y desatando una situación de pánico.

El encuentro, que fue muy disputado, se dio por la Copa Betplay y terminó con un empate 2-2. Los visitantes sufrieron la expulsión de Marlos Moreno y se repusieron a un marcado en contra de 2-0.

Lee También

De nuevo fue atacado el bus de Atlético Nacional, esta vez en Armenia. Sin heridos, según el reporte oficial. pic.twitter.com/SAAzh5pEB0 — Juan David Londoño (@juandl84) September 4, 2025

Al final del partido se le escapó la victoria a los locales, por lo que los ánimos se habrían caldeado y los aficionados reaccionaron de manera desmedida lanzando piedras al vehículo.

Hasta el momento se desconoce si se presentaron deportistas heridos por los vidrios o elementos lanzados. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el tamaño de las piedras.

* Pulzo.com se escribe con Z