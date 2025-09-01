El año de Atlético Nacional ha sido bastante llamativo, pues pese a que ganaron la Superliga frente a Bucaramanga en los primeros días de la temporada, desde entonces no ha mostrado un fútbol muy regular y por eso se quedó sin posibilidades de jugar la final en el primer semestre y luego quedó fuera de la Copa Libertadores.

Y es que cabe recordar que después de ganar tres títulos en poco menos de dos meses, el objetivo era el campeonato internacional, pues ya lo consiguió en dos oportunidades y este año, con el plantel que tenía, la idea era luchar para conseguir el tercer trofeo.

Sin embargo, quedó fuera y por eso muchos extrañaron al entrenador mexicano Efraín Juárez, quien pudo consolidar su idea de juego para ganar títulos, pero por una discusión con la directiva decidió renunciar.

Por qué se fue Efraín Juárez de Nacional

Ahora, varios meses después de esta salida, el mexicano volvió a hablar al respecto y aseguró que todo fue una cuestión de respeto y valores y por eso no quiso seguir al frente de la institución antioqueña.

“No me voy por el tema del reto, porque el reto era la Libertadores este año. La realidad es que se estaba formando un buen equipo. Justo estos días que fue el partido entre Nacional y Sao Paulo y nosotros decíamos que podíamos estar ahí. Yo me voy, primero, por principios y valores, porque yo sí creo que en ese aprendizaje que tuve al rededor del mundo que esto es una conjunción entre directivos y cuerpo técnico, porque yo no quiero que me vaya bien a mi y mal al club”, comenzó explicando Juárez, en diálogo con Fútbol de cabeza.

Además, aseguró que tuvo incluso un problema con las directivas por Álvaro Angulo, lateral que fue convocado a la Selección Colombia: “En esa planeación, yo me senté y les dije que necesitaba a un jugador con ciertas características y de ahí para adelante que trajeran lo que fuera. Más allá de eso, de lo que trajeran, nunca me preguntaban. Por ejemplo, Álvaro Angulo, que hoy es mi lateral, yo decía ‘olvídense de a quién traemos, hay que firmarlo porque se va a ir libre. Traer uno nuevo nos va a costar mucho’. Al final terminó yéndose libre”.

Finalmente, el técnico aseguró que por todo eso se sintió “irrespetado”, así que prefirió irse antes de tener que asumir críticas por un plantel que él no había formado. “Eso va más allá del respeto”, concluyó.

Lo cierto es que el Nacional de 2025 no es el mismo que cerró el año, pues por más de que no ha cambiado mucho la plantilla, el juego no es igual de eficiente y por eso es que hasta ahora no se han conseguido los objetivos de la temporada.

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

Por lo pronto, las directivas esperan que con Gandolfi se puedan sumar títulos, pues en Liga el equipo va cuarto con 16 puntos y en Copa también marcha solido.

De hecho, el próximo compromiso será frente al Deportes Quindío el próximo miércoles, 3 de septiembre, a partir de las 7:45 de la noche.

