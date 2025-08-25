Atlético Nacional no vive sus mejores días recientemente, pues la semana pasada quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo, luego de la definición desde el punto penalti, y en la última jornada de la Liga BetPlay no pudo sacar un resultado favorable.

Es más, el conjunto antioqueño protagonizó el partido más atractivo de la jornada junto al América de Cali en el Pascual Guerrero, el cual tenía pinta de revancha por la final de la Copa Colombia disputada en 2024, pero al final no se sacaron ventajas porque todo terminó 1-1.

Este fue el resumen con los goles anotados por Ramos y Morelos:

👹🔥🟢¡Se repartieron puntos en el clásico! América igualó 1 a 1 con Nacional en el Pascual Guerrero por la fecha 8 de #LALIGAxWIN. El gol de la ‘Mecha’ lo hizo Luis Ramos, mientras, Alfredo Morelos anotó en el ‘Verdolaga’. pic.twitter.com/m40A79IV1k — Win Sports (@WinSportsTV) August 25, 2025

Sin embargo, más allá del resultado, hay que destacar que los hinchas están preocupados porque uno de los refuerzos de este año, el central César Haydar, complicó su presencia en el resto del campeonato.

Qué le pasó a César Haydar, de Atlético Nacional

Antes de cada encuentro, Nacional suele subir cómo van las recuperaciones de los jugadores lesionados, pero la última, antes del partido con América, preocupó de gran manera a los aficionados.

Y es que tal como informó el club, Haydar sufrió de una “lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho”, por lo que tendrá una incapacidad de, al menos, 15 semanas, que se traduce en poco menos de 4 meses.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/FCcr6c6Tpj — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 23, 2025

Teniendo en cuenta que ya estamos terminando agosto, el jugador volvería a mediados y finales de noviembre, es decir, casi para las finales del campeonato.

Y es que cabe recordar que aunque Haydar no era el titular- los dos centrales de confianza son Juan José Arias y Tesillo- igual era un recambio importante para Javier Gandolfi, así que su ausencia se notará.

Cuándo vuelve a jugar Nacional

Más allá de eso, Nacional se mantiene firme en sus aspiraciones de conseguir los mejores resultados y la mayor cantidad de títulos posibles, por lo que su próximo partido será frente al Deportes Quindío el miércoles a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

