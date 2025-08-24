Lo que inicialmente había sido el gol con el que América de Cali había abierto el marcador en el partido contra Atlético Nacional, válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay, terminó en una acción anulada por la intervención del VAR.

Un balón largo en busca de uno de los atacantes del América hizo que David Ospina quisiera salir a interceptarlo, pero en medio de su intento terminó chocando con el defensa Juan José Arias.

Esto, insólitamente, hizo que el balón siguiera su recorrido hacia el arco ‘Verdolaga’, por lo que el atacante Jhon Murillo solamente la empujó contra la red para marcar la anotación.

Sin embargo, el VAR llamó al juez central para que revisara la acción, ya que el delantero del club vallecaucano había empujado a Arias. Esto hizo que se chocara fuertemente con Ospina, por lo que el árbitro anuló la anotación por falta previa.

Acá, el video de la jugada (segundo 21):

⚽🧐¡Jhon Murillo anotaba para el América, pero hubo llamado del VAR y quedó anulado por una falta previa! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/WEeUtnDAuO — Win Sports (@WinSportsTV) August 24, 2025

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y varios usuarios lanzaron críticas a Ospina por salir a un punto de la cancha en el que no era necesario.

Acá, algunos de los comentarios que se leyeron:

Yo no veo falta a Arias.

Era gol legítimo de América. No quita el grosero error de David Ospina — Cancheros ⚽️🇨🇴 (@CancherosCol01) August 24, 2025

Es una faltica pero falta, al fin y al cabo, se salvó Ospina. — Chaparro (@CChparro19) August 24, 2025

El que diga que eso es falta es por no hacer quedar mal a Ospina. — Estranged (@Clasickero) August 24, 2025

Listo, bien anulado, pero Ospina no puede salir así. — Malvacuyá☀️ (@Malvavax) August 24, 2025

Con el 0-0 en el marcador, Nacional continuó su intención de ataque y esto hizo que encontrara rápidamente el gol con el que quebraría el empate.

Al minuto 18, Alfredo Morelos recibió solo en el área y sacó un potente remate imposible de atajar para el portero Jorge Soto. No obstante, América reaccionó y el minuto 29 encontró el empate gracias a una acción de balón parado.

Justo después del cambio de Matheus Uribe (salió por lesión en su tobillo derecho), el peruano Luis Ramos marcó de cabeza y puso el 1-1 en el marcador.

