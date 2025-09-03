El presente del América de Cali es realmente preocupante, pues en este inicio del segundo semestre, ya sin Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, el equipo ha jugado siete compromisos y solo ha podido sumar 5 puntos, por lo que la preocupación es evidente en una de las hinchadas más grandes del país.

De hecho, debido al último resultado, que fue la derrota frente a Alianza por 1-0, las directivas tomaron la decisión de destituir al técnico Raimondi después de apenas unos cuantos compromisos, dejando en el aire al equipo.

Desde entonces, mucho se ha hablado acerca de quién puede ser el reemplazante, sonando técnicos que ya pasaron como Juan Cruz Real y Alexandre Guimaraes, pero al final la decisión estaría en un exjugador que recientemente estuvo en Millonarios.

Quién será el técnico del América de Cali

Ante la cantidad de información que ha surgido en las redes sociales, el periodista César Augusto Londoño, uno de los más reconocidos en el país, aseguró que David González será quien tomará las riendas del cuadro vallecaucano para los próximos meses

David González va a ser el técnico del América — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 3, 2025

Cabe recordar que la última gran experiencia de González fue con Millonarios, llegando en los primeros días del año y luchando hasta el final en el primer semestre.

Sin embargo, en la segunda parte del año el equipo se vio sin ideas, perdió una gran cantidad de partidos y por eso fue despedido por las directivas.

Ahora, como quedó libre, las directivas ven con buenos ojos su llegada, ya que es un entrenador que ha demostrado capacidades, que siempre lucha hasta el final, pero que lastimosamente para él el título le ha sido esquivo hasta el momento.

Por lo pronto, faltan unos pequeños detalles para que la contratación sea oficial, pues la idea es que González ya esté al frente del equipo para el clásico caleño que será el próximo domingo, 7 de septiembre, a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

