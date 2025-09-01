Este lunes, primero de septiembre, hubo un nuevo remezón en el fútbol colombiano por cuenta de América de Cali, que anunció la salida del entrenador argentino Gabriel Raimondi tras llegar a un mutuo acuerdo.

El equipo ‘Escarlata’ informó que el técnico ya dejó el cargo luego de 7 partidos disputados en Liga, registrando un bajo rendimiento de apenas 5 puntos conseguidos, además de la eliminación de la Copa Sudamericana.

El club vallecaucano agradeció el tiempo de trabajo de Raimondi y su cuerpo técnico y confirmó que Álex Escobar será el técnico encargado mientras la directiva anuncia a un nuevo estratega.

📄 Comunicado oficial | Gabriel Raimondi. pic.twitter.com/c15MPL5ZsG — América de Cali (@AmericadeCali) September 1, 2025

Cuándo es el próximo partido de América de Cali

América de Cali se enfrentará a Atlético Bucaramanga el miércoles 3 de septiembre, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia. Por liga, se medirá al Deportivo Cali el domingo 7 en el clásico caleño.

Se espera que en los próximos días, América anuncie al nuevo entrenador. Alexandre Guimarães y Juan Cruz Real son opciones muy fuertes.

