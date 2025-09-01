En medio de los retos internacionales para el deporte colombiano, el remate de la Eliminatoria al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está marcado por una figura sobresaliente en el torneo local.

La nómina disponible contra Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas del formato para la clasificación a la máxima cita del fútbol tuvo un sacudón que no pasó desapercibido por nadie a nivel nacional.

La convocatoria de Dayro Moreno en la ‘Tricolor’ tiene un detalle extrafutbolístico que opaca y, quizás para los más idílicos, parece oscuro sobre las razones que llevaron al regreso del artillero.

¿Por qué Néstor Lorenzo convocó a Dayro Moreno a Selección Colombia?

El llamado que el director técnico Néstor Lorenzo hizo a Dayro Moreno a la Selección Colombia tuvo presión de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, de acuerdo con una versión filtrada por el periodista Alejandro Pino Calad.

“Les voy a contar algo que me contaron. La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia fue presionada por la Federación [Colombiana de Fútbol]”, aseguró en el espacio ‘Somos la titular’, que describió la revelación como “bombazo”.

En medio de la sorpresa de los otros panelistas del formato, el periodista aseguró que el delantero de Once Caldas “vende” y que hay un alto interés de mercadeo con la presencia del jugador de 39 años.

“Dayro vende”, remarcó el comunicador, que puso como ejemplo el hecho de que el llamado de Yerson Mosquera dentro de la plantilla no tuvo tanto impacto como el del goleador tolimense.

“Ojalá lo ponga porque es que hay que ver si [Néstor] Lorenzo no lo pone, pero de momento van ganando: Dayro vende, Dayro funciona”, advirtió Pino, al exaltar que considera merecido el llamado para el futbolista.

Cabe remarcar que Néstor Lorenzo justificó la convocatoria de Dayro Moreno antes al referirse a su buen momento en partidos como el de Huracán en Copa Suramericana, donde el equipo clasificó a cuartos de final.

¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno con Selección Colombia?

A lo largo de su extensa carrera, Dayro Moreno ha anotado 3 goles en partidos oficiales y amistosos con la Selección Colombia de mayores. Aunque es el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, su faceta con la camiseta tricolor ha sido más intermitente, pero ha dejado momentos memorables para los aficionados.

Cada uno de sus goles tuvo un contexto y una importancia particular. El más recordado por los hinchas fue el primero, anotado el 21 de noviembre de 2007 en Bogotá. En un crucial partido por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, Moreno marcó el gol del triunfo para la victoria 2-1 sobre la selección de Argentina, desatando la euforia en el estadio El Campín.

Su segundo gol llegó en un partido amistoso contra Venezuela, disputado el 4 de septiembre de 2010. En ese encuentro, Colombia se impuso 2-0 y Dayro contribuyó al marcador, consolidándose como una de las alternativas en el ataque del equipo nacional en ese entonces.

La tercera y última anotación hasta la fecha ocurrió casi seis años después, el 29 de mayo de 2016, en un partido de preparación para la Copa América Centenario. En un encuentro jugado en Miami, Estados Unidos, Dayro Moreno marcó uno de los tantos en la victoria de Colombia por 3-1 sobre la selección de Haití.

A pesar de haber jugado 31 partidos con la selección, su carrera internacional se vio marcada por largas ausencias. Sin embargo, su extraordinario rendimiento y récord goleador en la liga local le valieron un sorpresivo y celebrado regreso a una convocatoria en agosto de 2025, demostrando su vigencia y su inagotable capacidad goleadora.

¿Cuántos goles tiene Dayro Moreno en su carrera?

Dayro Moreno tiene un total de 370 goles en su carrera profesional hasta la fecha, una cifra que lo consolida como uno de los delanteros más letales en la historia del fútbol colombiano.

La mayor parte de los goles de Dayro y su fama provienen de su desempeño en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Es el máximo goleador histórico de la liga colombiana con 251 goles, superando el récord de 224 tantos que ostentaba el argentino Sergio Galván Rey. Alcanzó este hito histórico vistiendo la camiseta del Once Caldas, club con el que ha tenido sus etapas más exitosas y con el que se proclamó campeón de la Copa Libertadores en 2004.

Su capacidad para marcar consistentemente con diferentes equipos como Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, además del Once Caldas, subraya su estatus de leyenda en el torneo local.

Además de su éxito en Colombia, Dayro ha tenido una notable carrera internacional, marcando goles en diversas ligas. Su paso por el Club Tijuana de México fue particularmente prolífico, convirtiéndose en un referente del equipo. También dejó su huella en el fútbol argentino con Talleres de Córdoba, en Rumania con el Steaua Bucarest y en Bolivia con Oriente Petrolero. Su capacidad para adaptarse y anotar en diferentes países demuestra su calidad como delantero.

