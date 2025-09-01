El regreso de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha sido una de las sorpresas más celebradas en esta convocatoria para las restantes fechas de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Convocado por el técnico Néstor Lorenzo, el delantero del Once Caldas fue uno de los primeros en presentarse en Barranquilla. Su llegada llega como consecuencia del notable desempeño que ha exhibido tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana, donde es el máximo goleador del torneo.

Desde su llegada, Dayro no tardó en compartir su entusiasmo. En un emotivo video publicado en sus redes sociales, se puso la camiseta ‘Tricolor’ y, con su característico estilo, expresó:

“Bueno, mis seguidores, de nuevo con la camiseta de mi Selección. Estamos melos, preparados para ir al Mundial con Dayro Moreno”.

Acá, el video en el que mencionó lo anterior:

🇨🇴 “De nuevo con la camiseta de mi selección. ¡Estamos melos!” “Preparados para irnos al Mundial” Dayro Moreno ya está ready. 😎 pic.twitter.com/441C1I2NSs — Toque Sports (@ToqueSports) August 31, 2025

En otras declaraciones recogidas desde la concentración, reafirmó su gratitud y compromiso:

“Muy agradecido y gracias, Colombia, por esa confianza que me tienen. Para mí es un honor muy grande volver a ver la camiseta de mi país y la verdad que darlo todo, a darlo todo, que me caracteriza a mí, con humildad, sacrificio, trabajo”, aseguró a su llegada a Barranquilla.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Dayro Moreno?

Su última aparición con el equipo nacional fue en la Copa América Centenario de 2016, y ahora, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, se une a una lista de 26 jugadores para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esta decisión responde a la necesidad de un goleador experimentado en medio de ausencias clave por lesiones y bajo rendimiento. Jugadores como Jhon Durán, Rafael Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández quedaron fuera, dejando un vacío en el ataque que Moreno, con su impresionante forma actual, parece destinado a llenar.

En lo que va de 2025, el tolimense ha anotado 23 goles y proporcionado 3 asistencias en 37 partidos con el Once Caldas en la Liga Colombiana. Además, lidera la tabla de goleadores en la Conmebol Sudamericana con 8 tantos y 2 asistencias, demostrando que su olfato goleador permanece intacto a pesar de la edad.

En la Selección, ha disputado 32 partidos y anotado 3 goles, cifras que aspira a incrementar en esta nueva oportunidad. La Fifa no pasó por alto su regreso, publicando en redes sociales una foto antigua de Moreno con la Tricolor y destacando su retorno tras casi una década.

