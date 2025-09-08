La Selección Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un enfrentamiento clave ante Venezuela.

Este partido, correspondiente a la fecha 18, no solo representa el fin de una intensa campaña clasificatoria para la ‘Tricolor’, sino que también define el destino de la ‘Vinotinto’ en su lucha por un cupo al repechaje intercontinental.

Venezuela buscará hacer historia y asegurar un boleto que les permita soñar con su primera participación en una Copa del Mundo. El foco de atención en esta última fecha recae en la parte media y baja de la tabla, donde Venezuela y Bolivia se disputarán el séptimo lugar, que otorga el derecho a disputar el repechaje contra un equipo de otra confederación.

¿A qué hora es Venezuela vs. Colombia?

El partido se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio Monumental de Maturín, Venezuela.

¡𝑴𝒂𝒏̃𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂! 🆚 🇻🇪

🗓 Martes 8 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Monumental, Maturín, Venezuela

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 18

📺 @GolCaracol, Ditu, @CanalRCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/zBEOmvuAFv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 8, 2025

El choque en el Estadio Monumental de Maturín promete emociones fuertes. Colombia, con estrellas como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Córdoba, intentará imponer su estilo de juego ofensivo y dinámico.

Venezuela, liderada por figuras como Salomón Rondón y Yangel Herrera, apostará por una defensa sólida y contragolpes letales para sorprender a su vecino.

Históricamente, los duelos entre estas dos naciones han sido parejos, con un leve dominio colombiano en los últimos encuentros, pero Venezuela ha mostrado un crecimiento notable en esta eliminatoria, superando expectativas y compitiendo de tú a tú con los grandes del continente.

¿Dónde ver el partido Venezuela vs. Colombia?

Televisión abierta en Colombia: transmitirá el duelo Canal Caracol y Canal RCN (señales básicas y HD)

‘Streaming’ por Internet: ambos canales ofrecen acceso gratuito por sus aplicaciones móviles, sus páginas web, y en canales como YouTube.

Gol Caracol también emitirá el partido en su plataforma DiTu y en su portal web www.golcaracol.com, con una transmisión en vivo desde las 6:30 p. m., más una previa desde las 5:30 p.m.

¿Por qué este partido es tan importante para Venezuela?

La selección de Venezuela, la ‘Vinotinto’, llega a esta última fecha de la Eliminatoria en un momento crucial. Con 18 puntos, se encuentra en el séptimo puesto, justo en la zona de repechaje, y muy cerca de su perseguidor, Bolivia, que tiene solo un punto menos.

Un triunfo ante Colombia no solo les permitiría asegurar su lugar en el repechaje, sino que significaría una histórica oportunidad de disputar por primera vez un boleto de clasificación indirecta al Mundial.

¿Cómo se jugará el resto de la fecha de Eliminatorias?

La última jornada de la Eliminatoria, correspondiente a la fecha 18, tendrá varios partidos decisivos.

Ecuador vs. Argentina: 6:00 p. m.

Perú vs. Paraguay: 6:30 p. m.

Venezuela vs. Colombia: 6:30 p. m.

Bolivia vs. Brasil: 6:30 p. m.

Chile vs. Uruguay: 6:30 p. m.

¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️ Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025

