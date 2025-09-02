El inicio de semestre para Millonarios ha sido toda una montaña rusa de emociones, pues en los primeros compromisos las cosas no salieron bien, el nivel de los jugadores era bastante bajo y por eso se tomó la decisión de destituir al técnico David González.

(Ver también: ¿Cajón a David González? Despertó Millonarios, fue papá del Junior y lo goleó 3-0)

De hecho, la gota que derramó el vaso fue en el partido contra Unión Magdalena, pues el equipo perdía en condición de local y los aficionados protestaron de una forma bastante curiosa: lanzando tenis al terreno de juego para que los jugadores se pusieran en los zapatos de los hinchas.

Este fue el llamativo momento en el estadio El Campín:

Lee También

Además, hubo uno que otro hincha que se metió a la cancha, lo cual afectó aún más al espectáculo, ya que el partido tuvo que ser suspendido por varios minutos porque el árbitro, en ese momento, dijo que no había garantías.

Ahora, eso no pasó desapercibido para la Dimayor, pues en las últimas horas salió una resolución en la que se comunicó una sanción al equipo precisamente por estos actos, según lo descrito por el árbitro en el informe del encuentro.

“Sancionar al Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte) así como imponer multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 1ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Unión Magdalena S.A”, escribió la Dimayor en la resolución.

Y es que según explicó la Dimayor, esta situación se consideró como una “conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra

personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego”.

De esta manera, el equipo bogotano no podrá contar con la presencia de la barra norte, donde se hacen los Comandos Azules, en el siguiente compromiso como local, el cual será frente a Independiente Santa Fe el sábado 6 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche.

(Ver también: Millonarios confirmó a Hernán Torres como nuevo entrenador y dio claridad sobre el contrato)

Cabe recordar que luego de ese partido, Millonarios ha ganado los dos siguientes por liga, contra Junior y Águilas Doradas, por lo que ya tomó un aire en la tensión con la hinchada y ha recuperado terreno en la tabla de posiciones, destacando que ahora marcha 16 con 7 unidades, a cinco del octavo lugar.

* Pulzo.com se escribe con Z