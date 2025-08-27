En la noche de este martes, 26 de agosto, Millonarios visitó al Real Cartagena en el estadio Jaime Morón para disputar el compromiso de vuelta de la Copa Colombia, recordando que el juego de ida había terminado 3-1 a favor de los ‘Embajadores’ y por eso llegó con tanta confianza a este encuentro.

Al final, el conjunto de la ‘Heróica’ lo puso a sufrir más de la cuenta, ya que en un momento quedó 2-0 arriba, lo que empataba la serie, pero un penalti en los últimos minutos fue determinante para que los bogotanos pudieran descontar y así quedarse con la victoria de la llave.

Estos fueron los goles del compromiso en Cartagena:

⚽🏆🔥¡Real Cartagena venció 2 a 1 a Millonarios en la vuelta de la fase 1B de #LACOPAxWIN, sin embargo, no le alcanzó y perdió la serie 4 a 3 ante los ‘Embajadores’, que jugarán los octavos de final ante Envigado! pic.twitter.com/YxFZ51X5cB — Win Sports (@WinSportsTV) August 27, 2025

Ahora, cabe destacar que un buen número de personas de Millonarios fueron hasta la capital del Bolívar para acompañar al equipo, pero de nuevo la violencia fue protagonista a las afueras del escenario deportivo.

Según se puede apreciar en un video compartido en las redes sociales, antes de iniciar el compromiso una pareja de seguidores de Millonarios se encontraba yendo al estadio, cuando varios barristas del conjunto local los abordaron, los agredieron e incluso les robaron algunas pertenencias.

Este es el video del angustioso momento que se vivió previo al inicio del compromiso:

Momentos previos al partido entre el Real Cartagena y Millonarios, se volvió a presentar otro acto de intolerancia que involucra a hinchas del equipo auriverde. Una pareja que sería hincha de Millonarios habrían sido victima de agresión y presunto robo. pic.twitter.com/iKyQJcoljv — Lo Último Cartagena (@UltimoCartagena) August 27, 2025

Luego de los golpes y demás, los barristas se fueron y dejaron muy afectada a la pareja, pues la mujer se ve caminando con evidentes problemas en la pierna y el hombre muy adolorido de su brazo.

Esto desató toda clase de comentarios en las redes sociales, ya que las mismas personas de Cartagena aseguran que esto no está bien porque la ciudad es turística y la paz debe siempre prevalecer.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, con muchas cosas por corregir, los jugadores de Millonarios regresarán a la capital para preparar el siguiente encuentro, el cual será frente a Águilas Doradas en condición de visitante el próximo viernes, 29 de agosto, a partir de las 8:10 de la noche.

Este es un juego muy importante porque Millonarios, pese a que le ganó al Junior, sigue penúltimo con apenas cuatro puntos sumados de 21 disputados.

