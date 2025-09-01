La Selección Colombia afrontará un partido decisivo este jueves 4 de septiembre, cuando reciba a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la Eliminatoria al Mundial de 2026. El encuentro, programado para las 6:30 de la tarde, será transmitido por Caracol Televisión y RCN.

La importancia del compromiso es enorme. Una victoria en casa le aseguraría a Colombia el cupo directo al Mundial, lo que significaría su regreso tras la ausencia en Catar 2022. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la ilusión de arreglar en Barranquilla la irregular campaña que ha consolidado a lo largo de la Eliminatoria.

Los antecedentes en este escenario son alentadores. Desde 1997, Colombia ha ganado todos los partidos de clasificación mundialista como local ante Bolivia, sumando siete victorias consecutivas sin recibir un solo gol. Esta estadística refuerza la confianza de la afición y la expectativa de que la Selección pueda asegurar la clasificación de manera anticipada.

Para el conjunto visitante, el duelo también tiene un enorme valor. Bolivia pelea con Venezuela la opción de alcanzar el repechaje y necesita al menos un punto en Barranquilla para extender esa posibilidad hasta la última fecha de la Eliminatoria. Por eso, se espera un rival ordenado, dispuesto a complicar el juego y a pelear cada balón en una plaza históricamente difícil para ellos.

¿Selección Colombia pasará al Mundial?

Con este panorama, Pulzo consultó a la reconocida vidente Noelia Pace, quien compartió su opinión sobre lo que le espera a Colombia en este cierre de Eliminatoria y en su posible participación en el Mundial 2026.

Según Pace, la Selección debe mantener una estructura defensiva sólida si quiere proyectarse como una de las grandes sorpresas de la próxima Copa del Mundo.

“Colombia tiene grandes posibilidades, pero todavía hay mucho trabajo que hacer en la defensa. Si el equipo logra consolidar esa línea, dará de qué hablar muy positivamente en este Mundial. Lorenzo debe recordar eso”, aseguró.

En sus declaraciones, Pace también se refirió a la Selección Argentina, actual campeona del mundo. Según ella, el equipo de Lionel Scaloni no debería confiarse en los partidos restantes de la Eliminatoria, ya que los rivales podrían aprovechar cualquier relajación para sorprender.

En cuanto a Lionel Messi, Pace fue contundente: “Si ya le dio la Copa a Argentina, no necesita más”. Para la vidente, el astro argentino ya cumplió su misión histórica al guiar a su país a la gloria mundialista en Catar 2022, y ahora el protagonismo podría recaer en nuevas figuras del fútbol internacional.

El duelo entre Colombia y Bolivia no solo despierta la atención de los hinchas en el país, sino también de miles de aficionados en el exterior que siguen con emoción la campaña de la Selección. Una victoria en Barranquilla significaría no depender de otros resultados y, sobre todo, recuperar la ilusión mundialista tras años de frustración.

Con un equipo que combina juventud y experiencia, y con un invicto histórico contra Bolivia en casa, Colombia tiene todo para sellar su clasificación. Ahora solo falta que el balón ruede y que la Selección confirme en el campo lo que las estadísticas y las sensaciones ya anticipan: que el regreso al Mundial está cada vez más cerca.

¿Quiénes son los defensores de la Selección Colombia?

La Selección Colombia presentó su última lista de convocados para cerrar la Eliminatoria al Mundial 2026. Lorenzo llamó a 26 jugades para enfrentar a Bolívia y Venezuela.

Lista de defensores:

Yerry Mina.

Jhon Lucumí.

Dávinson Sánchez.

Johan Mojica.

Daniel Muñoz.

Yerson Mosquera.

Andrés Román.

Deiver Machado.

Santiago Arias.

