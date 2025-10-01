Se trata del defensor Juan David Cabal, quien iba a ser convocado a la Selección Colombia para los partidos amistosos de octubre frente a México y Canadá, el 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Durante el duelo de Champions League Juventus vs. Villarreal, el lateral izquierdo sintió una molestia en el muslo de la pierna derecha después de despejar con la zurda. De inmediato, el defensor se tiró al piso y se tomó la cara como señal de frustración por una nueva molestia física.

(Vea también: Lorenzo ya piensa en los amistosos de Colombia y tiene el primer dolor de cabeza por lesión)

Cabal, que venía de anotar con Juventus en la Serie A, fue sustituido en el minuto 16 para darle paso a Joao Mario.

Lee También

Apenas 16 minutos pudo estuvo en el campo Juan David Cabal con la Juventus en la fecha de #Champions tras salir lesionado por un problema muscular pic.twitter.com/t2gyW1AyvL — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) October 1, 2025

Otra baja para Selección Colombia

Con la lesión de Juan David Cabal, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, tendrá 3 bajas confirmadas para los amistosos, pues Nelson Deossa y Carlos Cuesta también presentan problemas físicos y no estarán para la fecha Fifa.

* Pulzo.com se escribe con Z