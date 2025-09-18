Escrito por:  Redacción Fútbol
La Champions League 25-26 arrancó con sorpresas para los talentos colombianos, y no siempre positivas como en el caso de Camilo Durán, pues Dávinson Sánchez fue antagonista en la goleada que el cuadro alemán le propinó al Galatasaray por 5-1.

Y es que el central marcó un autogol en el minuto 37 que encaminó la remontada del Frankfurt en el Waldstadion. Sánchez quiso evitar un remate atajable para el arquero y terminó desviando la pelota al fondo de la red.

Can Uzun, Wilfred Singo (autogol), Jonathan Burkardt y Ansgar Knauff marcaron los otros goles del Frankfurt.

Champions League: resultados primera fecha

  • PSV 1-3 Union Saint-Gilloise.
  • Athletic 0-2 Arsenal.
  • Juventus 4-4 Borussia Dortmund.
  • Benfica 2-3 Qarabag.
  • Tottenham 1-0 Villarreal.
  • Real Madrid 2-1 Marsella.
  • Olympiacos 0-0 Pafos.
  • Slavia Praga 2-2 Bodoglimit.
  • Bayern Múnich 3-1 Chelsea.
  • PSG 4-0 Atalanta.
  • Ajax 0-2 Inter de Milán.
  • Liverpool 3-2 Atlético de Madrid.
  • Copenhague 2-2  Leverkusen.
  • Brujas 4-1 As Monaco.
  • Frankfurt 5-1 Galatasaray.
  • Sporting Lisboa 4-1 Kairat.
  • Newcastle 1-2 Barcelona.
  • Manchester City 2-0 Napoli.

