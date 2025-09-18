La Champions League 25-26 arrancó con sorpresas para los talentos colombianos, y no siempre positivas como en el caso de Camilo Durán, pues Dávinson Sánchez fue antagonista en la goleada que el cuadro alemán le propinó al Galatasaray por 5-1.
Y es que el central marcó un autogol en el minuto 37 que encaminó la remontada del Frankfurt en el Waldstadion. Sánchez quiso evitar un remate atajable para el arquero y terminó desviando la pelota al fondo de la red.
(Vea también: José Mourinho es nuevo DT de Benfica: pasa de dirigir a Jhon Jáder Durán a Richard Ríos)
Eintrach Frankfurt 🇩🇪 golea sin piedad al Galatasaray 🇹🇷 5 a 1Lee También
Jugadores de Mónaco tuvieron que viajar en calzoncillos, aplazaron vuelo y terminaron goleados Selección Colombia ascendió en ranking Fifa; ¿puede ser cabeza de serie en el Mundial? José Mourinho es nuevo DT de Benfica: pasa de dirigir a Jhon Jáder Durán a Richard Ríos Luto en el fútbol femenino colombiano: murió destacada exjugadora de club de Bogotá
Con autogol incluido del defensa de la selección Colombia 🇨🇴 Davinson Sánchez
Para que te traje Davinson querido! (Inserte voz del Bambino Pons) pic.twitter.com/c60ZBxQ2rm
— DlaRans (@DlaRans_) September 18, 2025
Can Uzun, Wilfred Singo (autogol), Jonathan Burkardt y Ansgar Knauff marcaron los otros goles del Frankfurt.
Champions League: resultados primera fecha
- PSV 1-3 Union Saint-Gilloise.
- Athletic 0-2 Arsenal.
- Juventus 4-4 Borussia Dortmund.
- Benfica 2-3 Qarabag.
- Tottenham 1-0 Villarreal.
- Real Madrid 2-1 Marsella.
- Olympiacos 0-0 Pafos.
- Slavia Praga 2-2 Bodoglimit.
- Bayern Múnich 3-1 Chelsea.
- PSG 4-0 Atalanta.
- Ajax 0-2 Inter de Milán.
- Liverpool 3-2 Atlético de Madrid.
- Copenhague 2-2 Leverkusen.
- Brujas 4-1 As Monaco.
- Frankfurt 5-1 Galatasaray.
- Sporting Lisboa 4-1 Kairat.
- Newcastle 1-2 Barcelona.
- Manchester City 2-0 Napoli.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO