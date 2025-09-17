El Benfica atraviesa horas turbulentas. Este miércoles 17 de septiembre, el histórico club portugués anunció la salida de su entrenador Bruno Lage, después de la sorpresiva derrota 3-2 frente al Qarabag (equipo de Azerbaiyán) en la primera fecha de la Champions League.

El resultado terminó de dinamitar una relación que ya estaba tensionada entre la directiva y el cuerpo técnico, dejando al equipo sin un líder en el banquillo y a varios jugadores —entre ellos el colombiano Richard Ríos— con un panorama incierto para el resto de la temporada.

El despido de Lage no solo representa un giro drástico para el proyecto deportivo del Benfica, sino que también significa un golpe duro para Ríos, quien llegó esta temporada al club portugués gracias, en gran medida, a la confianza que le brindó el técnico saliente.

El centrocampista colombiano, exjugador de Palmeiras y protagonista en la Selección Colombia, había sido uno de los refuerzos más comentados en el verano europeo y tenía en Lage a un aliado estratégico para consolidarse en Europa.

Bruno Lage, de 48 años, regresó al Benfica en 2024 para liderar un proyecto que prometía rejuvenecer el plantel y recuperar protagonismo continental. Sin embargo, los resultados no acompañaron.

A pesar de una campaña sólida en la liga de Portugal, la irregularidad en torneos internacionales —especialmente la derrota contra un rival considerado inferior, como el Qarabag— precipitó su salida. Medios portugueses aseguran que la directiva se movió rápido y ya está en conversaciones con José Mourinho, quien podría asumir en los próximos días.

El técnico de Setúbal, actualmente sin club, es visto como el nombre ideal para enderezar el rumbo del Benfica en Champions y mantener el liderato en la liga local.

Sin embargo, la llegada de Mourinho también implica cambios drásticos en la estructura deportiva, y será clave ver si mantiene su confianza en jugadores como Richard Ríos o si se inclina por nombres más experimentados.

🚨💣 BREAKING: Benfica are in advanced talks with José Mourinho after Bruno Lage got sacked overnight! ❤️🤍 Understand Mourinho has opened doors to Benfica move as he wants to return to coaching immediately. The agreement could be sealed soon. 🦅 pic.twitter.com/RL8eZmn5BY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

¿Por qué llegó Richard Ríos al Benfica?

La llegada del colombiano fue una apuesta personal de Lage. El entrenador portugués venía siguiendo su desempeño en Palmeiras y en la selección colombiana, convencido de que podía encajar como mediocampista mixto en su esquema.

En los primeros partidos de la temporada, Ríos empezó a sumar minutos importantes, incluso en Champions League, con la idea de consolidarse como titular.

Ahora, con la salida del técnico que lo fichó, el panorama cambia. Un nuevo entrenador suele traer consigo nuevas ideas, esquemas tácticos y preferencias por determinados jugadores, lo que podría significar menos protagonismo para Ríos o incluso una redefinición de su rol en el plantel.

Para un jugador que apenas se adapta al fútbol europeo, la estabilidad del cuerpo técnico es clave, y su ausencia puede frenar su proceso de consolidación.

