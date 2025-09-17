Una maravillosa noche de Champions League protagonizaron Liverpool y Atlético de Madrid, en la que los ‘Reds’ se impusieron por 3-2 sobre los ‘Colchoneros’ con un tanto al último minuto de Virgil van Dijk.
Justamente, fue esa anotación que sacó de casillas a Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, quien no soportó la frustración de la derrota en el último tramo del partido y se fue a encarar a un hincha del Liverpool que celebró el gol a rabiar desde la grada.
Esta foto es historia, miren como se ríen del Cholo Simeone jajaja…. pic.twitter.com/Hyr7SgZbIpLee También
— Rashford 🇦🇷 (@Rashfordcule14) September 17, 2025
En el video se puede ver cómo el estratega argentino pierde su compostura y se dirige a la tribuna para enfrentarse al aficionado, quien no paró de festejar pese a tener a Simeone cara a cara.
Los miembros de la seguridad y logística de Anfield impidieron que el técnico del Atlético de Madrid agrediera al aficionado del cuadro inglés. Papelón.
— Follow @bt3 (@mmtv40036) September 17, 2025
Así le ganó Liverpool al Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions.
Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4′) y Mohamed Salah (6′) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3′, 81′).
Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2′), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds, tras zafarse de su defensor a la salida de un córner.
