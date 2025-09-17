Una maravillosa noche de Champions League protagonizaron Liverpool y Atlético de Madrid, en la que los ‘Reds’ se impusieron por 3-2 sobre los ‘Colchoneros’ con un tanto al último minuto de Virgil van Dijk.

Justamente, fue esa anotación que sacó de casillas a Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, quien no soportó la frustración de la derrota en el último tramo del partido y se fue a encarar a un hincha del Liverpool que celebró el gol a rabiar desde la grada.

En el video se puede ver cómo el estratega argentino pierde su compostura y se dirige a la tribuna para enfrentarse al aficionado, quien no paró de festejar pese a tener a Simeone cara a cara.

Los miembros de la seguridad y logística de Anfield impidieron que el técnico del Atlético de Madrid agrediera al aficionado del cuadro inglés. Papelón.

Así le ganó Liverpool al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions.

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4′) y Mohamed Salah (6′) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3′, 81′).

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2′), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds, tras zafarse de su defensor a la salida de un córner.

