João Felix fue uno de los jugadores que más destacó en el pasado mercado invernal tras confirmarse que fue cedido al Chelsea FC hasta final de temporada. Después deberá volver al Atlético de Madrid donde su futuro es incierto.

El jugador escogió muy bien sus palabras al hablar sobre el club colchonero, él dice que nunca se ha arrepentido de ser fichado por el Atlético de Madrid. A pesar de que no ha podido dar su 100 % como jugador, no descarta seguir jugando para el equipo rojiblanco.

João Félix: “We don’t know if my stage at Atlético de Madrid is over. We’ll only know in the summer, but I don’t regret signing for Atleti”, told AS. 🇵🇹 #Atleti

“Gil Marin (Atléti CEO) always trusted me a lot, he sees me as a hope for the future of Atléti. We will see”. pic.twitter.com/UOBUtJXKGm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2023