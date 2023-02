En la mañana de este lunes se registró un fuerte terremoto en Turquía que tiene a miles de personas desaparecidas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos dicho movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter.

Hasta ahora se registran más de 500 personas heridas, un gran número de edificios colapsados y una cantidad importante de desaparecidos. Entre estas personas que no han sido localizadas se encuentra un futbolista profesional que apenas ayer había marcado un gol.

(Vea también: [Videos] Dramáticas escenas por terremoto en Turquía; número de víctimas es incierto)

Se trata de Christian Atsu, que milita en el Hatayspor y ayer convirtió la anotación del triunfo de su equipo ante Kasimpasa. Justo después del partido, el ghanés hizo una publicación en sus redes sociales mostrando su felicidad por la victoria.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr

— Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023