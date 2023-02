Medios internacionales han reportado más de 2.300 muertos en Turquía y Siria, por el terremoto que sacudió a la región en la madrugada de este lunes 6 de febrero.

El reporte de las autoridades indica que el temblor fue de 7,8 grados con una profundidad de 17 kilómetros, el cual ha dejado miles de fallecidos, cientos de desaparecidos y estructuras colapsadas.

De hecho, en algunos videos publicados en redes sociales se puede ver el momento de pánico y angustia que vivieron los ciudadanos, al tratar de salvar sus vidas durante la tragedia.

A raíz de la tragedia, diferentes personalidades alzaron su voz para ayudar con la causa y de paso enviar un mensaje de solidaridad con los miles de afectados por el terremoto.

Uno de ellos fue el futbolista colombiano Radamel Falcao García, quien le dedicó unas sentidas palabras a las personas y familias que perdieron todo por el sismo.

Y es que cabe recordar que el ‘9’ de la Selección Colombia vivió un tiempo en Estambul, Turquía, cuando fue jugador del Galatasaray, por lo que tiene cierto tipo de apego con el suelo otomano.

Vea acá el sentido mensaje del ‘Tigre’ Falcao.

Deeply saddened news after the terrible earthquake in southern Turkey and northern Syria. My pray and thoughts are with bereaved families. My hearth with all rescuers right now.

— Radamel Falcao (@FALCAO) February 6, 2023