Conforme pasan las horas se va conociendo la magnitud de la tragedia ocurrida este lunes 6 de febrero de 2023 en la zona limítrofe entre Turquía y Siria, epicentro de una serie de terremotos de más de 7 grados que han dejado muertos por miles e incalculable destrucción.

La primera gran agitación de tierra –de7,8 grados– se sintió pasadas las 4 de la mañana, cuando la población estaba durmiendo, lo que causó que muchos no alcanzaran a reaccionar y quedaran debajo de los escombros de las cientos de edificaciones que colapsaron en ambos países.

De ahí en adelante, más sismos poderosos siguieron sacudiendo y destruyendo la región.

Fue por ell que el autócrata Recep Tayyip Erdogan, presidente de la nación otomana, apuntó que esta puede ser la peor tragedia vista en su territorio en toda la historia y que los decesos podrían llegar a “10.000”.

Lo cierto es que a través de redes sociales se ven las consecuencias del desastre, las labores de búsqueda y rescate y las edificaciones que caen de un momento a otro como castillos de naipes.

Una grabación aficionada dejó ver cómo una edificación esquinera de 7 pisos se fue al piso de un momento a otro mientras carros eran evacuados de la zona y algunos vecinos observaban desde la parte exterior.

En el video no se alcanza a ver que el edificio haya estado con personas adentro, ya que sus ocupantes lo habrían abandonado a tiempo.

En tre tanto, el drama se incrementa debido al invierno que por esta epoca afronta el área de Asia Menor, motivo por el que grandes potencias y un sinnúmero de países han anunciado el deslazamiento de quipos de rescate para ayudar a las víctimas.

En video, el desplome del edficio:

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

