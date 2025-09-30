Richard Ríos no tuvo el mejor arranque en el partido de Chelsea vs. Benfica, de la segunda fecha de la Champions League disputado este martes 30 de septiembre. El volante colombiano intentó intervenir una jugada dentro del área de su equipo, pero terminó desviando el balón, convirtiendo gol en propia puerta y permitió que los ingleses se adelantaran de manera parcial.

La jugada arrancó con un centro por la banda derecha del argentino Facundo Bounanotte, quien envió el balón al costado izquierdo del área, siendo pescado por su compatriota, Alejandro Garnacho, quien se barrió para mandar un pase al medio y evitar que la jugada acabara en saque de puerta.

En ese momento, Ríos intentó despejar la pelota para que no rematara ninguno de sus rivales, pero iba corriendo a gran velocidad que pateó con violencia y convirtió el autogol. El volante inmediatamente lamentó su error, mientras su dt, Mourinho lo motivaba para buscar el empate junto con su equipo.

Con el tanto en contra del jugador de la Selección Colombia, al minuto 18, el Chelsea se fue al descanso con la victoria parcial, 1-0. La escuadra portuguesa también tuvo acciones importantes para anotar y en las que Ríos estuvo involucrado, al tener una jugada clara para marcar, pero con un remate débil dentro del área que cayó a las manos del arquero Robert Sánchez.

Benfica necesita levantar cabeza, ya que de perder contra los londinenses, sumaría su segunda derrota en los primeros dos partidos de Champions, luego de caer en casa 2-3 contra el Qarabag de Azerbaiyán.

En la tercera fecha, programada para el 21 de octubre, las águilas de Portugal volverán a Inglaterra para enfrentar al siempre complicado Newcastle, por lo que es clave sacar, por lo menos, un empate en Stanford Bridge. Tal resultado sería clave para no quedar en 0 puntos en las primeras jornadas y complicar su clasificación a la siguiente fase.

