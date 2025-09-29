Este lunes, 29 de septiembre, sobre las 6:00 de la tarde, la Selección Colombia Sub-20 tendrá su debut en el Mundial que se está llevando a cabo en Chile, pues en el primer juego se mide contra Arabia Saudita en un compromiso que pinta ser muy cerrado y complicado.

El conjunto nacional llegó con mucha ilusión, ya que de la mano del técnico César Torres se ha conformado un gran equipo que hizo un buen papel en el Sudamericano y ha tenido buenos resultados en los amistosos de preparación.

Ahora, hubo una situación que a los aficionados no les gustó mucho y es que en la toma de imágenes de la Fifa, los jugadores, fieles al estilo colombiano, se mostraron bailando, pero como ni siquiera se ha jugado el primer encuentro, hubo molestia por parte de los hinchas nacionales.

Este es el video en cuestión:

Al ritmo de ‘Baila morena’ de Tito el Bambino, canción con la que relacionan a Dayro Moreno, los jugadores Neyser Villarreal, Óscar Perea, Jordan Barrera y Royner Benítez sacaron los prohibidos para mostrar la alegría con la que está el grupo.

Sin embargo, dicha publicación estuvo llena de comentarios no tan amables de personas que dicen que eso no aporta en nada. Es más, algunos de los comentarios son: “Nooooooooooooooo”, “Está película ya la he visto antes y no termina bien”, “Ya están festejando, después los eliminan y andan llorando”, “Ojalá convoquen deportistas élites y no bailarines la próxima generación”, entre otros.

Lo cierto es que los colombianos siempre se caracterizan por su baile y alegría, así que estas situaciones son completamente naturales y normales, pero eso no quita el profesionalismo y concentración para entrar al terreno de juego.

Dónde ver el debut de la Selección Colombia

Por lo pronto, los aficionados deben unirse para hacerle fuerza al combinado nacional en dicho encuentro, que tendrá la transmisión del Canal Caracol, RCN y DSports.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Arabia Saudita 🇸🇦 en el debut en la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/kUxecutRMO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2025

