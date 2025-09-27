El Club León de México confirmó este martes que Eduardo ‘Toto’ Berizzo presentó su renuncia como director técnico, decisión que fue aceptada por la institución en lo que calificó como “un acto de nobleza pocas veces visto en el fútbol”. Con su salida, James Rodríguez, capitán del equipo, queda sin entrenador en un momento clave de la temporada.

(Vea también: James rugió con el León: anotó gol en su regreso y puso asistencia “como con la mano”)

En un comunicado oficial, el club reconoció la labor del estratega argentino, resaltando que siempre puso por delante “las necesidades del grupo, del equipo y de los jugadores”, dejando en claro que su partida se dio en los mejores términos. La derrota 2-0 frente a Juárez terminó marcando el punto final de su proceso en el banquillo.

La salida de Berizzo también implica la desvinculación de su cuerpo técnico, integrado por Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli, a quienes el León agradeció por su cercanía y lecciones dentro del grupo.

Ahora, el onceno donde brilla el colombiano James Rodríguez, deberá afrontar la reestructuración técnica en plena competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z