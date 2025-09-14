La realidad para los jugadores de la Selección Colombia está en la mira de propios y extraños con miras a la presencia del equipo en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez es uno sobre los que más interés existe porque se espera su buena forma debido a que es referente del seleccionado nacional, por lo que su futuro no es un tema menor si se tiene en cuenta la cercanía del mencionado torneo.

Por eso, luego de que León tuvo una complicación al quedar por fuera del Mundial de Clubes y tanto el jugador como el club andan de capa caída, ahora surgió un rumor sobre el futbolista.

¿Cuál sería nuevo equipo de James Rodríguez luego de León de México?

Hay fuertes indicios de que James Rodríguez podría no renovar su contrato con León de México, el cual termina en diciembre de 2025, y que su destino más probable sería el Monterrey de México.

Según la versión de Futbolred, León atravesaría problemas tanto deportivos como económicos, los cuales han hecho que la continuidad de Rodríguez sea poco viable si el club no logra competir internacionalmente de nuevo.

No se han iniciado las negociaciones de renovación, por lo que se cree que el volante colombiano de 34 años quedará oficialmente libre al terminar su contrato. Monterrey ha aparecido como una opción seria para suplir su salida, no solo por su capacidad económica, sino por su ambición deportiva.

Se menciona que la presencia en el plantel de jugadores de renombre como Sergio Ramos y la reciente incorporación de figuras importantes daría al club regiomontano un perfil atractivo para James, especialmente si busca mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026.

Cabe recordar que Ramos es amigo cercano de Rodríguez, lo que podría jugar un papel importante en facilitar el vínculo con Monterrey con otros jugadores como Sergio Canales y el recientemente contratado Anthony Martial.

Un factor clave aparte del económico es el interés del mediocampista cucuteño por mantener regularidad en la nómina titular de cara a la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién es el dueño de Rayados de Monterrey en México?

El dueño del club de fútbol Monterrey, conocido también como ‘Rayados, es FEMSA (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.), un conglomerado mexicano con diversos negocios que incluyen bebidas, comercio, tiendas de conveniencia, entre otros.

FEMSA fue fundado en 1890 como una cervecería en Monterrey, Nuevo León, y con el tiempo diversificó sus operaciones. A la fecha, además de Monterrey, FEMSA controla importantes activos como OXXO (cadena de tiendas de conveniencia), Coca‑Cola FEMSA, y actividades en logística, distribución, comercio minorista y franquicias.

En cuanto a Monterrey específicamente, el club pasó por situaciones financieras difíciles en los años 90; en ese contexto FEMSA intervino, adquiriendo la propiedad total del equipo.

Desde entonces, FEMSA no solo ha sido dueño, sino que ha sido responsable de inversiones estructurales del club: por ejemplo, la construcción del estadio Estadio BBVA en 2015, la infraestructura de entrenamiento, y la gestión operativa.

El presidente ejecutivo de FEMSA es José Antonio Fernández Carbajal, apodado ‘El Diablo Fernández’, quien también ha sido identificado en la prensa como la figura visible detrás de FEMSA y el club Monterrey.

Salario de James Rodríguez en León

El salario de James Rodríguez en León de México ha sido reportado por varios medios especializados como 5 millones de dólares por año. Esa cifra anual lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados de la Liga MX.

Es importante tener en cuenta que estas cifras son estimaciones de prensa deportiva basadas en fuentes internas o filtraciones; no han sido confirmadas oficialmente por el Club León ni por el mismo jugador.

Cabe remarcar también que el volante de la Selección Colombia bajaría sus pretensiones económicas en el eventual traspaso a Rayados de Monterrey, que tiene un músculo poderoso en finanzas.

