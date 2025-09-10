El abultado triunfo de Colombia ante Venezuela dejó momentos inesperados dentro y afuera de la cancha.
Uno de esos fue tras el partido, cuando Dinas abordó a James y lo llenó de elogios. El mediocampista largó una carcajada y después le dio las gracias por las buenas palabras.
“Estás en todas …”
James Rodríguez, Capitán @FCFSeleccionCol tras abordarlo en Maturin en La goleada @FCFSeleccionCol 6 Venezuela 3 …… pic.twitter.com/B8XhJ560U6
— Jaime Dinas (@JaimeDinas) September 10, 2025Lee También
🔴 Colombia vs. Venezuela, EN VIVO: minuto a minuto de la última fecha de Eliminatorias Titular confirmada de Selección Colombia ante Venezuela; cambios de Lorenzo para última fecha Razón por la que Lionel Messi no jugará con Argentina ante Ecuador en cierre de Eliminatorias Celebran los hinchas de Millonarios: el goleador vuelve después de varios meses lesionado
“Yo te creo a vos, capitán. Tú eres un mago, tú tienes una lamparita que cuando la frotas tu fútbol y tu genialidad sale adelante”, lanzó Dinas.
A esto, James dijo: “Gracias, yo siempre he dicho que yo solo quiero ayudar a este equipo. Quiero jugar siempre, ayudar con goles, pases, pero bueno, muy feliz hoy”.
El capitán de la Selección Colombia también aprovechó la rueda de prensa tras el partido para mandar ánimos a los venezolanos, que se quedaron por fuera del repechaje al Mundial (Bolivia lo jugará).
“Fuerza, mucha fuerza, nosotros también hemos pasado por lo que están pasando ahora, así que mucha fuerza, a nosotros nos pasó hace cuatro años y es muy duro”, sentenció.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO