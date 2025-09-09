La Selección Colombia salió con todo al segundo tiempo en Venezuela y remontó el partido con otros tres goles de Luis Suárez, quien ya había anotado en la primera parte.

Segundo gol de Luis Suárez:

Tercer gol de Luis Suárez

🇨🇴 TRIPLETE de Luis J. Suárez para el 2-4 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 59’ pic.twitter.com/0rgpNHPiJ2 — Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2025

Primer gol del delantero del Sporting

🇨🇴 El GOL de Luis J. Suárez para el 2-2 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 41’ pic.twitter.com/N5chibYP7c — Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2025

