La Selección Colombia salió con todo al segundo tiempo en Venezuela y remontó el partido con otros tres goles de Luis Suárez, quien ya había anotado en la primera parte.
Segundo gol de Luis Suárez:
GOL DE COLOMBIA! Gran jugada de Luis Suárez que pone el 3-2 y el segundo en su cuenta hoy. pic.twitter.com/23MRvUmu0v
— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 10, 2025Lee También
Tercer gol de Luis Suárez
🇨🇴 TRIPLETE de Luis J. Suárez para el 2-4 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 59’ pic.twitter.com/0rgpNHPiJ2
— Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2025
Primer gol del delantero del Sporting
🇨🇴 El GOL de Luis J. Suárez para el 2-2 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 41’ pic.twitter.com/N5chibYP7c
— Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2025
