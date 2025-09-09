Ni cinco minutos se demoró la Selección de Venezuela en hacer el primer gol de la noche. Luego de un pase largo, Salomón Rondón le metió el lomo a Davinson Sánchez y lo descolocó.
El delantero del Real Oviedo abrió la pelota para Telasco Segovia, quien aprovechó el hueco en la banda izquierda. Para cuando llegó Álvaro Angulo y se repuso Sánchez fue muy tarde y Segovia la clavó en el rincón.
🏆| Golazo de #Venezuela, Telasco Segovia marca el 1 a 0 frente a #Colombia para meter a la Vinotinto en el Mundial
Con la victoria de la vinotinto, asegura su ida al repechaje del Mundial 2026. Queda séptimo con 21 puntos y se hace inalcanzable para Bolivia, que debe ganarle a Brasil y esperar que la Selección Colombia remonte.
