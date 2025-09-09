La Selección Colombia contra Venezuela en la Eliminatoria le apunta a un triunfo en su último partido de competencia oficial antes de la llegada del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo llamativo es que de paso abre una alternativa para que Dayro Moreno supere un registro que de por sí es histórico como el jugador con mayor edad que marque una anotación con la ‘Tricolor’.

¿Quién es el colombiano más veterano con gol en Eliminatoria?

De acuerdo con estadísticas especializadas, el jugador más veterano en anotar un gol con la Selección Colombia es Mario Alberto Yepes, quien marcó a los 37 años y 275 días, durante una clasificación sudamericana al Mundial frente a Paraguay, el 15 de octubre de 2013.

El ranking de goleadores de mayor edad en selecciones sudamericanas destaca a Yepes en el séptimo puesto, con esa marca de edad señalada por fuentes como la IFFHS (International Federation of Football History and Statistics, siglas en inglés).

Lee También

No se tiene registro público de ningún jugador colombiano mayor que Yepes que haya marcado con la selección nacional en encuentros oficiales, por lo que Dayro Moreno tiene una oportunidad histórica.

Mario Alberto Yepes, nacido en enero de 1976, fue un defensor central reconocido por su liderazgo tanto en clubes importantes como en la selección. Aunque fue bien conocido por garantizar solidez defensiva, también aportó goles en momentos clave, tal como lo hizo en ese triunfo 1-2 ante los paraguayos. Su capacidad para marcar desde posiciones avanzadas y su experiencia lo convierten en una figura icónica del fútbol colombiano.

De hecho, al entonces capitán de la Selección Colombia le anularon un tanto en el Mundial de 2014 contra Brasil cuando ya tenía 38 años, lo que hubiera aumentado su marca histórica.

Cabe remarcar que Dayro Moreno tiene 39 años y 358 días, pues el 16 de septiembre de 2025 llega a los 40 años y sueña con meterse en un registro más que histórico en Suramérica pues superaría al paraguayo Gabriel González, tercero en Conmebol con 39 años y 168 días con su gol a Venezuela el 2 de septiembre de 2000.

¿Quién es el más veterano con gol en Eliminatoria de Conmebol?

El jugador más veterano en anotar un gol durante las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial es Paolo Guerrero, delantero de Perú. El 21 de marzo de 2025, con 41 años y 78 días, marcó en el triunfo 3‑1 de su selección frente a Bolivia, estableciendo un nuevo récord de longevidad goleadora en esta competencia regional.

Este registro superó la marca anterior de Faustino Delgado, también peruano, que había anotado a los 40 años y 81 días en un enfrentamiento contra Colombia en mayo de 1961. Ese récord, vigente más de seis décadas, fue finalmente superado por Guerrero.

Además, este gol de Paolo Guerrero no solo es el más veterano en las Eliminatorias de CONMEBOL, sino que también lo convierte en el más longevo en anotar con una selección nacional en toda Sudamérica, no en otras eliminatorias mundiales.

Según IFFHS, Guerrero también es el segundo goleador más veterano en toda la historia de las Eliminatorias del Mundial, solo detrás de Keithroy Cornelius, quien anotó a los 43 años y 196 días para las Islas Vírgenes de EE. UU.

¿Cuándo fue el último gol de Dayro Moreno con Colombia?

El último gol de Dayro Moreno con la camiseta de la Selección Colombia se dio el 29 de mayo de 2016, en un partido amistoso frente a Haití en el Marlins Park de Miami. Ese día, el artillero abrió el marcador para encaminar la victoria colombiana por 3‑1.

En total, Dayro Moreno anotó tres goles con la Tricolor:

21 de noviembre de 2007: su primer gol fue frente a Argentina en Bogotá (2‑1), en partido de Eliminatorias al Mundial 2010. 3 de septiembre de 2010: anotó en un amistoso ante Venezuela en Puerto de la Cruz, Venezuela, también para un triunfo colombiano (2‑0). 29 de mayo de 2016: el último que marcó, en el amistoso contra Haití, como se mencionó.

El de Argentina fue su único tanto con la ‘Tricolor’ en competencias oficiales y es el recuerdo más notable y significativo de su etapa internacional. Desde entonces, no ha vuelto a anotar en partidos de certámenes oficiales con la selección.

* Pulzo.com se escribe con Z