Y es que en menos de 15 minutos, Kevin Mier dio de qué hablar en la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas porque recibió un gol en los primeros tres minutos del partido y al minuto 12, poco después de que Colombia logró el empate (1-1), cometió un error que le permitió al rival ponerse nuevamente en ventaja.

El santandereano dejó un rebote en el área, luego de un potente remate, que Josef Martínez aprovechó. Al cancerbero se le pasó el balón por debajo de las manos, lo que permitió que los locales celebraran.

En seguida, el nombre del portero de la Selección Colombia se volvió tendencia en redes sociales y varios le sacaron el chiste a la situación creando memes de lo que sucedió.

Memes por error de Kevin Mier en partido de Venezuela vs. Colombia

Algunas de las imágenes que se aprecian en las redes sociales son:

Lee También

Kevin Mier en estos momentos 🇻🇪⚽🇨🇴 pic.twitter.com/HEOh4VI1Za — Noticias Millos (@NoticiasMlllos) September 9, 2025

Kevin Mier es un muñeco inflable. De arquero no tiene nada. pic.twitter.com/NsOJMRNaDd — Wilmer Lambraño (@wilmerlambra) September 10, 2025

Kevin Mier debe quedarse haciendo cosplay de su personaje de DC:

Kite Man 🪁

(El hombre cometa) pic.twitter.com/EAaXNouK85 — 🤖 Charlie Charlie⚡ (@guevaracarlos8) September 10, 2025

Ese tal Kevin Mier

No ha hecho ni Mier Hpta vidaaaa pic.twitter.com/CMiL5eS7OD — Nestor Elí  (@DonatelloGarzon) September 10, 2025

Kevin Mier el Día de Hoy: pic.twitter.com/q6fZ1E4oZ6 — Cristhian Puetaman (@CrisPuetaman108) September 9, 2025

Inmediatamente Venezuela se pone adelante 2-1. El arquero Kevin Mier manos de jabón, la suelta frente a un jugador rival y se la cobran. Recocha en Maturín pic.twitter.com/u9OH2n5YVD — Diario La Nube (@diarioenlanube) September 9, 2025

Colombia aseguró su participación en el Mundial 2026 en el partido contra Bolivia, que se jugó en Barranquilla, en el que la ‘Tricolor’ venció a los bolivianos 3-0, con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

* Pulzo.com se escribe con Z