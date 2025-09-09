Kevin Mier, guardameta del Monterrey de México, fue protagonista en el juego entre la Selección de Venezuela y la Selección Colombia, válido por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Sobre el minuto 12, cuando el partido iba 1-1, el joven arquero cometió una equivocación que le dio la ventaja en el marcador al combinado venezolano.

Luego de dar un rebote en el área, el delantero Josef Martínez aprovechó y con un toque de puntín anotó el 2-1 parcial. Aunque el golero reaccionó rápidamente, el balón alcanzó a traspasar la línea por completo.

El panorama para la ‘Vinotinto’ es alentador, ya que llegó al estadio de Maturín con la obligación de sumar para mantener la ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial a través del repechaje y con esta victoria lo está logrando.

