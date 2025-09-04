La Selección Colombia comenzó el partido con intensidad y dominio territorial, aunque Bolivia tuvo sus primeros acercamientos de riesgo en los minutos iniciales. Terceros y Villamil generaron los primeros sustos, pero la defensa colombiana y Camilo Vargas respondieron con seguridad.

El gol que desbloqueó el marcador llegó al minuto 30. James Rodríguez, capitán y líder de la Tricolor, apareció con su clase para vencer a Lampe y desatar la alegría en el Metropolitano.

Antes de eso, Luis Díaz y Jhon Córdoba habían tenido oportunidades claras, pero Lampe se lució para mantener el arco rival en cero.

Colombia selló la clasificación en la segunda mitad: control y goles

En el segundo tiempo, Colombia mantuvo el control del juego, administrando la ventaja y buscando aumentar la diferencia. Bolivia tuvo acercamientos peligrosos, como los remates de Terceros y Villamil, pero Camilo Vargas y la defensa colombiana se encargaron de neutralizar los intentos visitantes.

El segundo gol llegó al minuto 73 por intermedio de Jhon Córdoba, que se sacudió de las oportunidades fallidas a lo largo de la Eliminatoria y sentenció el 2-0. Colombia reforzó su ventaja con un doble cambio estratégico: Dayro Moreno y Portilla ingresaron al campo, aportando frescura y presencia ofensiva.

Finalmente, Juan Fernando Quintero marcó el tercero al minuto 83 tras una gran asistencia de Luis Díaz, cerrando el marcador 3-0 y asegurando matemáticamente la clasificación al Mundial 2026.

Así Colombia cerró varias rachas negativas: volvió a ganar después de seis partidos, Córdoba por fin marcó y la ‘Tricolor’ regresó a un Mundial después de faltar a Catar 2022.

La ‘Tricolor’ vuelve al Mundial y proyecta su futuro

Con la victoria, Colombia suma un nuevo capítulo. La clasificación asegura a la Selección su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, con un grupo que combina experiencia y juventud.

El técnico Néstor Lorenzo puede respirar, con James Rodríguez como referente, Luis Díaz como desequilibrante y figuras emergentes que dieron el salto al protagonismo en un partido clave. La ‘Tricolor ‘ahora mira hacia la preparación para el sorteo de grupos y los amistosos de nivel que servirán de puesta a punto para el Mundial.

