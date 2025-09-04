La Selección Colombia saltó al césped del Metropolitano de Barranquilla con la mira puesta en el Mundial 2026. El duelo contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias, marcó la clasificación matemática de la ‘Tricolor’, que llega a 25 puntos en la tabla.
(Vea también: Atención en Colombia con dineral en Bolivia: destapan impactante acuerdo por millón de dólares)
Con el aliento de la gente en la caldera de la capital del Atlántico y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz al frente, la expectativa se cumplió: un triunfo bastó para gritar la clasificación en casa.
Acá puede seguir las reacciones al partido:
MINUTO A MINUTO de Colombia vs. Bolivia
8:28 p.m2025-09-04T20:28:01-05:00 ID: owauf
Terminó el partido
¡Colombia está en el Mundial!
8:15 p.m2025-09-04T20:15:27-05:00 ID: xinbm
Minuto 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA
‘Juanfer’ Quintero anotó después de pase hermoso de ‘Luchito’.
8:13 p.m2025-09-04T20:13:57-05:00 ID: ilmzn
Minuto 82: doble cambio en Colombia
Dayroooo entra y Portilla; Salieron Jhon Córdoba y Lerma.
8:12 p.m2025-09-04T20:12:26-05:00 ID: uehwb
Minuto 80: Bolivia sigue arrimando y casi descuenta
Tiro de media distancia que sacó Dávinson con la cabeza.
8:11 p.m2025-09-04T20:11:25-05:00 ID: melni
Minuto 79: Camiloooooo, te amamos
Paradón de Vargas que salva a Colombia del primero de Bolivia
8:09 p.m2025-09-04T20:09:32-05:00 ID: yhckl
Minuto 77: se viene Dayro
Calienta el de Chicoral y se levantó todo el estadio.
8:07 p.m2025-09-04T20:07:36-05:00 ID: snyoo
Minuto 76: triple cambio en Bolivia
Entran Vaca, Melgar y Villarroel; salen Sagredo, Matheus y Villamil.
8:05 p.m2025-09-04T20:05:23-05:00 ID: ndovy
Minuto 73: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!
Jhon Córdoba, por fin la metió. Se sacude y los goles que guardó llegarán en el Mundial.
8:02 p.m2025-09-04T20:02:26-05:00 ID: diisg
Minuto 70: Bolivia casi nos empata
No puede ser… Si no hubiera sido por ‘Cami’ llega el gol de Terceros.
7:58 p.m2025-09-04T19:58:40-05:00 ID: nvgih
Minuto 67: doble cambio en Bolivia
Se fueron Paiagua y Medina; entraron Rocha y Algarañaz.
7:57 p.m2025-09-04T19:57:47-05:00 ID: mufaf
Minuto 65: se paró el partido
Lesión de Medina hizo que se frenara el juego.
7:54 p.m2025-09-04T19:54:01-05:00 ID: kxjeo
Minuto 62: me le pegaron a ‘Luchito’; amarilla para Bolivia
Ervin entró como Vaca y se llevó la primera tarjeta del partido.
7:52 p.m2025-09-04T19:52:30-05:00 ID: aczfi
Minuto 60: doble cambio en Colombia, pero se va mi capi
Salieron James y Arias; entraron ‘Juanfer’ y Campaz.
7:51 p.m2025-09-04T19:51:19-05:00 ID: qczec
Minuto 59: disparó Lerma desde afuera
Estuvo cerca el segundo.
7:49 p.m2025-09-04T19:49:54-05:00 ID: slnwv
Minuto 58: se vienen los cambios
Se alista ‘Juanfer’… va a entrar Quintero.
7:48 p.m2025-09-04T19:48:00-05:00 ID: tehul
Minuto 56: ay, noooo… Nos la perdimos
Mojica hizo el pase cuando había que pegarle.
7:44 p.m2025-09-04T19:44:10-05:00 ID: vzhjo
Minuto 52: Camilo Vargaaaas, te amamos
‘Cami’ la tapó y se jugó la piel para rescatar el rebote.
7:40 p.m2025-09-04T19:40:54-05:00 ID: akwjq
Minuto 49: falta de Ríos
Dejó sangrando a Morales… La sacó barata Richard
7:39 p.m2025-09-04T19:39:17-05:00 ID: epqya
Minuto 47: empezó tranqui
Colombia se arrima con calma y Bolivia aguanta.
7:37 p.m2025-09-04T19:37:04-05:00 ID: gtvtx
¡Comenzó el segundo tiempo!
Vamos, Colombia… A asegurar
7:21 p.m2025-09-04T19:21:41-05:00 ID: segtz
¡Terminó el primer tiempo!
¡Y estamos en el Mundial, estamos en el Mundial!
7:20 p.m2025-09-04T19:20:36-05:00 ID: qrvvc
Minuto 44: se arrimó Bolivia, y sí que sufrimos
Centro que se fue de largo… Nos salvamos.
7:19 p.m2025-09-04T19:19:14-05:00 ID: imuoq
Minuto 42: ay, ‘Luchito’, casi…
El guajiro la mandó por arriba con su cabezazo.
7:18 p.m2025-09-04T19:18:33-05:00 ID: thyzl
Minuto 41: remate de Villamil, muy tranqui
Lo controló muy fácil Camilo.
7:17 p.m2025-09-04T19:17:12-05:00 ID: jrigh
Minuto 40: otra vez Lampe nos la tapó
Dávinson cabeceó en el área, pero se encontró con el portero boliviano.
7:13 p.m2025-09-04T19:13:41-05:00 ID: zsdvw
Repasemos el golazo de mi capi
Así fue el tanto de James Rodríguez
7:03 p.m2025-09-04T19:03:45-05:00 ID: baysl
Minuto 30: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!
No podía ser otro, gol de mi capi… Gol de James David.
7:01 p.m2025-09-04T19:01:49-05:00 ID: ksufm
Minuto 28: no podemos no ganarle a un equipo que sale tan mal
Error en la salida de los bolivianos que terminó en el lateral… A nivel del mar es otra cosa.
7:00 p.m2025-09-04T19:00:22-05:00 ID: syngi
Momento para recordar el papelón antes del partido
¡Se fue la luz!
6:57 p.m2025-09-04T18:57:27-05:00 ID: kmgrp
Minuto 24: Lampeeeee, toda Colombia te odia
La que sacó el boliviano… Era el gol de James, mi capi.
6:56 p.m2025-09-04T18:56:06-05:00 ID: ltxlt
Minuto 22: Colombia toca, toca y toca, pero…
Nada que concretamos.
6:53 p.m2025-09-04T18:53:54-05:00 ID: kiptz
Minuto 18: profe, ¿eso no era penal?
Cayó ‘Luchito’ en el área, pero no nos pitaron nada.
6:52 p.m2025-09-04T18:52:54-05:00 ID: zjjeu
Minuto 16: nos salvamos, Dios míííío
Terceros, de tiro libre, casi nos clava el primero.
6:51 p.m2025-09-04T18:51:53-05:00 ID: qqicl
Minuto 15: Bolivia se sacude un poco del dominio de Colombia
Tomaron aire (porque acá no es El Alto) y ya salieron de su área.
6:49 p.m2025-09-04T18:49:59-05:00 ID: splel
Minuto 14: se volvió a salvar Bolivia
Remate de Ríos que tapó Lampe y en el rebote, Córdoba hizo la suya y no la metió.
6:48 p.m2025-09-04T18:48:25-05:00 ID: vanna
Minuto 13: Ay, Diositooooo… Casi gol de Colombia
Arias casi la canta, pero Lampe la impidió.
6:47 p.m2025-09-04T18:47:07-05:00 ID: nrnzm
Minuto 12: el centro quedó en Córdoba, que no hizo el gol
Le pegó a Lampe, el arquero de Bolivia.
6:46 p.m2025-09-04T18:46:12-05:00 ID: nvtsk
Minuto 11: Villamil creyó que estaba por allá en El Alto
Me le dio durísimo a James… Eso era para amarilla.
6:45 p.m2025-09-04T18:45:20-05:00 ID: qpkfb
Minuto 10: me le pegaron a mi James
No, profe, qué patadón que le dieron al capitán.
6:43 p.m2025-09-04T18:43:38-05:00 ID: rkeos
Minuto 09: el tacón de mi capi merece capítulo aparte
Qué pase le puso a Arias para el centro que se comío ‘Lucho’
6:42 p.m2025-09-04T18:42:25-05:00 ID: enftm
Minuto 09: ¡Nos la comimos!
Ay, Luchitoooo… Te la perdiste después del centro de Arias
6:41 p.m2025-09-04T18:41:05-05:00 ID: prsxz
Minuto 07: Córdoba, fiel a su estilo, la mandó a las nubes
Remate cruzado de Jhon Córdoba que terminó en nada.
6:38 p.m2025-09-04T18:38:52-05:00 ID: srmbc
Minuto 03: Mojica quedó en el piso
Balón dividido en el que terminó golpeado mi negro.
6:38 p.m2025-09-04T18:38:01-05:00 ID: yktwo
Minuto 02: Colombia respondió con balón al espacio
Pero Córdoba la alcanzó.
6:36 p.m2025-09-04T18:36:13-05:00 ID: trseo
Minuto 01: campanazo de Bolivia
Terceros se desprendió por la banda, pero los bolivianos desaprovecharon
6:33 p.m2025-09-04T18:33:49-05:00 ID: fdzcj
¡Comenzó el partido! Vamos, COLOMBIA
Dios míooooo, tenemos que ir al Mundial
6:27 p.m2025-09-04T18:27:06-05:00 ID: eftyb
Qué lindo que suena ese himno
Las notas del himno nacional de Colombia nos llenan de lágrimas los ojos.
6:24 p.m2025-09-04T18:24:59-05:00 ID: ieelz
Están saliendo mis muchachos
Ya se vieeeeene, señores.
5:40 p.m2025-09-04T17:40:41-05:00 ID: mffhg
Dayro va al banco…
Para revisar los 11
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥
Así formaremos para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x5eSSKkLCm
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
5:24 p.m2025-09-04T17:24:55-05:00 ID: sbnfy
¡Lista la titular!
Estos son los once que buscarán clasificar al Mundial
5:00 p.m2025-09-04T17:00:16-05:00 ID: yakou
¡Llegaron los muchachos!
Nuestros guerreros ya están instalados en el ‘Metro’… ¡Vamos, Colombia!
🎥¡Hola Metro, ya estamos aquí! 🤩👊#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠
🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/nNLEw0uUI6
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
4:42 p.m2025-09-04T16:42:03-05:00 ID: mdqmh
La ‘Tricolor’ ya está llegando al estadio
El bus ya está en las puertas del Metropolitano
4:20 p.m2025-09-04T16:20:18-05:00 ID: cvvhc
Todos somos Colombia y todos apoyamos
Desde todas partes del país llegan al Metropolitano
🎥 ¡De Pradera, Cundinamarca hasta el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la hinchada presente en la casa de la Selección! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠
🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/kmYbR1YuD4
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
4:01 p.m2025-09-04T16:01:23-05:00 ID: lftnr
La Selección juega en familia…
Y al ‘Metro’ ya llegó la de Camilo Vargas.
🎥 ¡La familia de Camilo Vargas, nos acompaña en este momento para hablar del arquero de nuestra Selección Colombia! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠
🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/V3T0YQhMzV
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
3:41 p.m2025-09-04T15:41:22-05:00 ID: mnjkv
La fe está puesta en Dayro
Que se meta por lo menos dos hoy…
🎥 ¡Se arma la fiesta en la casa de la Selección Colombia! 🇨🇴🎉✨#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co
🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/TdgiqLuze4
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
3:20 p.m2025-09-04T15:20:19-05:00 ID: mjrjf
Ya empiezan a llegar los aficionados al Metropolitano
Todos esperamos ver la clasificación de Colombia.
🎥 ¡Los aficionados de nuestra Selección Colombia ya empiezan a llegar a casa! 🇨🇴🏟️🇧🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co
🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/RTejLIjLvO
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
2:48 p.m2025-09-04T14:48:36-05:00 ID: pampa
Los partidos de mi Selección dan pa todo
Con emotividad para todos
2:47 p.m2025-09-04T14:47:22-05:00 ID: hapkq
Señores, estamos a horas de que Colombia vuelva a un Mundial
🙏🏻 Ojalá se nos dé y le ganemos a Bolivia 🙏🏻
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO