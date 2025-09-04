La Selección Colombia saltó al césped del Metropolitano de Barranquilla con la mira puesta en el Mundial 2026. El duelo contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias, marcó la clasificación matemática de la ‘Tricolor’, que llega a 25 puntos en la tabla.

(Vea también: Atención en Colombia con dineral en Bolivia: destapan impactante acuerdo por millón de dólares)

Con el aliento de la gente en la caldera de la capital del Atlántico y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz al frente, la expectativa se cumplió: un triunfo bastó para gritar la clasificación en casa.

Acá puede seguir las reacciones al partido:

MINUTO A MINUTO de Colombia vs. Bolivia

8:28 p.m2025-09-04T20:28:01-05:00 ID: owauf Terminó el partido ¡Colombia está en el Mundial!

8:15 p.m2025-09-04T20:15:27-05:00 ID: xinbm Minuto 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA ‘Juanfer’ Quintero anotó después de pase hermoso de ‘Luchito’.

8:13 p.m2025-09-04T20:13:57-05:00 ID: ilmzn Minuto 82: doble cambio en Colombia Dayroooo entra y Portilla; Salieron Jhon Córdoba y Lerma.

8:12 p.m2025-09-04T20:12:26-05:00 ID: uehwb Minuto 80: Bolivia sigue arrimando y casi descuenta Tiro de media distancia que sacó Dávinson con la cabeza.

8:11 p.m2025-09-04T20:11:25-05:00 ID: melni Minuto 79: Camiloooooo, te amamos Paradón de Vargas que salva a Colombia del primero de Bolivia

8:09 p.m2025-09-04T20:09:32-05:00 ID: yhckl Minuto 77: se viene Dayro Calienta el de Chicoral y se levantó todo el estadio.

8:07 p.m2025-09-04T20:07:36-05:00 ID: snyoo Minuto 76: triple cambio en Bolivia Entran Vaca, Melgar y Villarroel; salen Sagredo, Matheus y Villamil.

8:05 p.m2025-09-04T20:05:23-05:00 ID: ndovy Minuto 73: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Jhon Córdoba, por fin la metió. Se sacude y los goles que guardó llegarán en el Mundial.

8:02 p.m2025-09-04T20:02:26-05:00 ID: diisg Minuto 70: Bolivia casi nos empata No puede ser… Si no hubiera sido por ‘Cami’ llega el gol de Terceros.

7:58 p.m2025-09-04T19:58:40-05:00 ID: nvgih Minuto 67: doble cambio en Bolivia Se fueron Paiagua y Medina; entraron Rocha y Algarañaz.

7:57 p.m2025-09-04T19:57:47-05:00 ID: mufaf Minuto 65: se paró el partido Lesión de Medina hizo que se frenara el juego.

7:54 p.m2025-09-04T19:54:01-05:00 ID: kxjeo Minuto 62: me le pegaron a ‘Luchito’; amarilla para Bolivia Ervin entró como Vaca y se llevó la primera tarjeta del partido.

7:52 p.m2025-09-04T19:52:30-05:00 ID: aczfi Minuto 60: doble cambio en Colombia, pero se va mi capi Salieron James y Arias; entraron ‘Juanfer’ y Campaz.

7:51 p.m2025-09-04T19:51:19-05:00 ID: qczec Minuto 59: disparó Lerma desde afuera Estuvo cerca el segundo.

7:49 p.m2025-09-04T19:49:54-05:00 ID: slnwv Minuto 58: se vienen los cambios Se alista ‘Juanfer’… va a entrar Quintero.

7:48 p.m2025-09-04T19:48:00-05:00 ID: tehul Minuto 56: ay, noooo… Nos la perdimos Mojica hizo el pase cuando había que pegarle.

7:44 p.m2025-09-04T19:44:10-05:00 ID: vzhjo Minuto 52: Camilo Vargaaaas, te amamos ‘Cami’ la tapó y se jugó la piel para rescatar el rebote.

7:40 p.m2025-09-04T19:40:54-05:00 ID: akwjq Minuto 49: falta de Ríos Dejó sangrando a Morales… La sacó barata Richard

7:39 p.m2025-09-04T19:39:17-05:00 ID: epqya Minuto 47: empezó tranqui Colombia se arrima con calma y Bolivia aguanta.

7:37 p.m2025-09-04T19:37:04-05:00 ID: gtvtx ¡Comenzó el segundo tiempo! Vamos, Colombia… A asegurar

7:21 p.m2025-09-04T19:21:41-05:00 ID: segtz ¡Terminó el primer tiempo! ¡Y estamos en el Mundial, estamos en el Mundial!

7:20 p.m2025-09-04T19:20:36-05:00 ID: qrvvc Minuto 44: se arrimó Bolivia, y sí que sufrimos Centro que se fue de largo… Nos salvamos.

7:19 p.m2025-09-04T19:19:14-05:00 ID: imuoq Minuto 42: ay, ‘Luchito’, casi… El guajiro la mandó por arriba con su cabezazo.

7:18 p.m2025-09-04T19:18:33-05:00 ID: thyzl Minuto 41: remate de Villamil, muy tranqui Lo controló muy fácil Camilo.

7:17 p.m2025-09-04T19:17:12-05:00 ID: jrigh Minuto 40: otra vez Lampe nos la tapó Dávinson cabeceó en el área, pero se encontró con el portero boliviano.

7:03 p.m2025-09-04T19:03:45-05:00 ID: baysl Minuto 30: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! No podía ser otro, gol de mi capi… Gol de James David.

7:01 p.m2025-09-04T19:01:49-05:00 ID: ksufm Minuto 28: no podemos no ganarle a un equipo que sale tan mal Error en la salida de los bolivianos que terminó en el lateral… A nivel del mar es otra cosa.

6:57 p.m2025-09-04T18:57:27-05:00 ID: kmgrp Minuto 24: Lampeeeee, toda Colombia te odia La que sacó el boliviano… Era el gol de James, mi capi.

6:56 p.m2025-09-04T18:56:06-05:00 ID: ltxlt Minuto 22: Colombia toca, toca y toca, pero… Nada que concretamos.

6:53 p.m2025-09-04T18:53:54-05:00 ID: kiptz Minuto 18: profe, ¿eso no era penal? Cayó ‘Luchito’ en el área, pero no nos pitaron nada.

6:52 p.m2025-09-04T18:52:54-05:00 ID: zjjeu Minuto 16: nos salvamos, Dios míííío Terceros, de tiro libre, casi nos clava el primero.

6:51 p.m2025-09-04T18:51:53-05:00 ID: qqicl Minuto 15: Bolivia se sacude un poco del dominio de Colombia Tomaron aire (porque acá no es El Alto) y ya salieron de su área.

6:49 p.m2025-09-04T18:49:59-05:00 ID: splel Minuto 14: se volvió a salvar Bolivia Remate de Ríos que tapó Lampe y en el rebote, Córdoba hizo la suya y no la metió.

6:48 p.m2025-09-04T18:48:25-05:00 ID: vanna Minuto 13: Ay, Diositooooo… Casi gol de Colombia Arias casi la canta, pero Lampe la impidió.

6:47 p.m2025-09-04T18:47:07-05:00 ID: nrnzm Minuto 12: el centro quedó en Córdoba, que no hizo el gol Le pegó a Lampe, el arquero de Bolivia.

6:46 p.m2025-09-04T18:46:12-05:00 ID: nvtsk Minuto 11: Villamil creyó que estaba por allá en El Alto Me le dio durísimo a James… Eso era para amarilla.

6:45 p.m2025-09-04T18:45:20-05:00 ID: qpkfb Minuto 10: me le pegaron a mi James No, profe, qué patadón que le dieron al capitán.

6:43 p.m2025-09-04T18:43:38-05:00 ID: rkeos Minuto 09: el tacón de mi capi merece capítulo aparte Qué pase le puso a Arias para el centro que se comío ‘Lucho’

6:42 p.m2025-09-04T18:42:25-05:00 ID: enftm Minuto 09: ¡Nos la comimos! Ay, Luchitoooo… Te la perdiste después del centro de Arias

6:41 p.m2025-09-04T18:41:05-05:00 ID: prsxz Minuto 07: Córdoba, fiel a su estilo, la mandó a las nubes Remate cruzado de Jhon Córdoba que terminó en nada.

6:38 p.m2025-09-04T18:38:52-05:00 ID: srmbc Minuto 03: Mojica quedó en el piso Balón dividido en el que terminó golpeado mi negro.

6:38 p.m2025-09-04T18:38:01-05:00 ID: yktwo Minuto 02: Colombia respondió con balón al espacio Pero Córdoba la alcanzó.

6:36 p.m2025-09-04T18:36:13-05:00 ID: trseo Minuto 01: campanazo de Bolivia Terceros se desprendió por la banda, pero los bolivianos desaprovecharon

6:33 p.m2025-09-04T18:33:49-05:00 ID: fdzcj ¡Comenzó el partido! Vamos, COLOMBIA Dios míooooo, tenemos que ir al Mundial

6:27 p.m2025-09-04T18:27:06-05:00 ID: eftyb Qué lindo que suena ese himno Las notas del himno nacional de Colombia nos llenan de lágrimas los ojos.

6:24 p.m2025-09-04T18:24:59-05:00 ID: ieelz Están saliendo mis muchachos Ya se vieeeeene, señores.

5:40 p.m2025-09-04T17:40:41-05:00 ID: mffhg Dayro va al banco… Para revisar los 11 🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formaremos para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x5eSSKkLCm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

5:00 p.m2025-09-04T17:00:16-05:00 ID: yakou ¡Llegaron los muchachos! Nuestros guerreros ya están instalados en el ‘Metro’… ¡Vamos, Colombia! 🎥¡Hola Metro, ya estamos aquí! 🤩👊#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/nNLEw0uUI6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

4:42 p.m2025-09-04T16:42:03-05:00 ID: mdqmh La ‘Tricolor’ ya está llegando al estadio El bus ya está en las puertas del Metropolitano

4:20 p.m2025-09-04T16:20:18-05:00 ID: cvvhc Todos somos Colombia y todos apoyamos Desde todas partes del país llegan al Metropolitano 🎥 ¡De Pradera, Cundinamarca hasta el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la hinchada presente en la casa de la Selección! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/kmYbR1YuD4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

4:01 p.m2025-09-04T16:01:23-05:00 ID: lftnr La Selección juega en familia… Y al ‘Metro’ ya llegó la de Camilo Vargas. 🎥 ¡La familia de Camilo Vargas, nos acompaña en este momento para hablar del arquero de nuestra Selección Colombia! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/V3T0YQhMzV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

3:41 p.m2025-09-04T15:41:22-05:00 ID: mnjkv La fe está puesta en Dayro Que se meta por lo menos dos hoy… 🎥 ¡Se arma la fiesta en la casa de la Selección Colombia! 🇨🇴🎉✨#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/TdgiqLuze4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

3:20 p.m2025-09-04T15:20:19-05:00 ID: mjrjf Ya empiezan a llegar los aficionados al Metropolitano Todos esperamos ver la clasificación de Colombia. 🎥 ¡Los aficionados de nuestra Selección Colombia ya empiezan a llegar a casa! 🇨🇴🏟️🇧🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/RTejLIjLvO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

2:47 p.m2025-09-04T14:47:22-05:00 ID: hapkq Señores, estamos a horas de que Colombia vuelva a un Mundial 🙏🏻 Ojalá se nos dé y le ganemos a Bolivia 🙏🏻

