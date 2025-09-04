Escrito por:  Redacción Fútbol
Sep 4, 2025 - 8:43 pm

La Selección Colombia saltó al césped del Metropolitano de Barranquilla con la mira puesta en el Mundial 2026. El duelo contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias, marcó la clasificación matemática de la ‘Tricolor’, que llega a 25 puntos en la tabla.

(Vea también: Atención en Colombia con dineral en Bolivia: destapan impactante acuerdo por millón de dólares)

Con el aliento de la gente en la caldera de la capital del Atlántico y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz al frente, la expectativa se cumplió: un triunfo bastó para gritar la clasificación en casa.

Acá puede seguir las reacciones al partido:

MINUTO A MINUTO de Colombia vs. Bolivia

 

8:28 p.m ID: owauf

Terminó el partido

¡Colombia está en el Mundial!

 

8:15 p.m ID: xinbm

Minuto 83: GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA

‘Juanfer’ Quintero anotó después de pase hermoso de ‘Luchito’.

 

8:13 p.m ID: ilmzn

Minuto 82: doble cambio en Colombia

Dayroooo entra y Portilla; Salieron Jhon Córdoba y Lerma.

 

8:12 p.m ID: uehwb

Minuto 80: Bolivia sigue arrimando y casi descuenta

Tiro de media distancia que sacó Dávinson con la cabeza.

 

8:11 p.m ID: melni

Minuto 79: Camiloooooo, te amamos

Paradón de Vargas que salva a Colombia del primero de Bolivia

 

8:09 p.m ID: yhckl

Minuto 77: se viene Dayro

Calienta el de Chicoral y se levantó todo el estadio.

 

8:07 p.m ID: snyoo

Minuto 76: triple cambio en Bolivia

Entran Vaca, Melgar y Villarroel; salen Sagredo, Matheus y Villamil.

 

8:05 p.m ID: ndovy

Minuto 73: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!

Jhon Córdoba, por fin la metió. Se sacude y los goles que guardó llegarán en el Mundial.

 

8:02 p.m ID: diisg

Minuto 70: Bolivia casi nos empata

No puede ser… Si no hubiera sido por ‘Cami’ llega el gol de Terceros.

 

7:58 p.m ID: nvgih

Minuto 67: doble cambio en Bolivia

Se fueron Paiagua y Medina; entraron Rocha y Algarañaz.

 

7:57 p.m ID: mufaf

Minuto 65: se paró el partido

Lesión de Medina hizo que se frenara el juego.

 

7:54 p.m ID: kxjeo

Minuto 62: me le pegaron a ‘Luchito’; amarilla para Bolivia

Ervin entró como Vaca y se llevó la primera tarjeta del partido.

 

7:52 p.m ID: aczfi

Minuto 60: doble cambio en Colombia, pero se va mi capi

Salieron James y Arias; entraron ‘Juanfer’ y Campaz.

 

7:51 p.m ID: qczec

Minuto 59: disparó Lerma desde afuera

Estuvo cerca el segundo.

 

7:49 p.m ID: slnwv

Minuto 58: se vienen los cambios

Se alista ‘Juanfer’… va a entrar Quintero.

 

7:48 p.m ID: tehul

Minuto 56: ay, noooo… Nos la perdimos

Mojica hizo el pase cuando había que pegarle.

 

7:44 p.m ID: vzhjo

Minuto 52: Camilo Vargaaaas, te amamos

‘Cami’ la tapó y se jugó la piel para rescatar el rebote.

 

7:40 p.m ID: akwjq

Minuto 49: falta de Ríos

Dejó sangrando a Morales… La sacó barata Richard

 

7:39 p.m ID: epqya

Minuto 47: empezó tranqui

Colombia se arrima con calma y Bolivia aguanta.

 

7:37 p.m ID: gtvtx

¡Comenzó el segundo tiempo!

Vamos, Colombia… A asegurar

 

7:21 p.m ID: segtz

¡Terminó el primer tiempo!

¡Y estamos en el Mundial, estamos en el Mundial!

 

7:20 p.m ID: qrvvc

Minuto 44: se arrimó Bolivia, y sí que sufrimos

Centro que se fue de largo… Nos salvamos.

 

7:19 p.m ID: imuoq

Minuto 42: ay, ‘Luchito’, casi…

El guajiro la mandó por arriba con su cabezazo.

 

7:18 p.m ID: thyzl

Minuto 41: remate de Villamil, muy tranqui

Lo controló muy fácil Camilo.

 

7:17 p.m ID: jrigh

Minuto 40: otra vez Lampe nos la tapó

Dávinson cabeceó en el área, pero se encontró con el portero boliviano.

 

7:13 p.m ID: zsdvw

Repasemos el golazo de mi capi

Así fue el tanto de James Rodríguez

Gol de James Rodríguez con Selección Colombia a Bolivia hoy en Eliminatorias

Artículo relacionado

James Rodríguez, con la ‘mocha’, hizo golazo y mete a la Selección Colombia en el Mundial

 

7:03 p.m ID: baysl

Minuto 30: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!

No podía ser otro, gol de mi capi… Gol de James David.

 

7:01 p.m ID: ksufm

Minuto 28: no podemos no ganarle a un equipo que sale tan mal

Error en la salida de los bolivianos que terminó en el lateral… A nivel del mar es otra cosa.

 

7:00 p.m ID: syngi

Momento para recordar el papelón antes del partido

¡Se fue la luz!

Colombia vs. Bolivia en vivo: se fue la luz en el Metropolitano por unos minutos

Artículo relacionado

Se le fueron las luces a la Selección Colombia: el Metropolitano quedó casi a oscuras

 

6:57 p.m ID: kmgrp

Minuto 24: Lampeeeee, toda Colombia te odia

La que sacó el boliviano… Era el gol de James, mi capi.

 

6:56 p.m ID: ltxlt

Minuto 22: Colombia toca, toca y toca, pero…

Nada que concretamos.

 

6:53 p.m ID: kiptz

Minuto 18: profe, ¿eso no era penal?

Cayó ‘Luchito’ en el área, pero no nos pitaron nada.

 

6:52 p.m ID: zjjeu

Minuto 16: nos salvamos, Dios míííío

Terceros, de tiro libre, casi nos clava el primero.

 

6:51 p.m ID: qqicl

Minuto 15: Bolivia se sacude un poco del dominio de Colombia

Tomaron aire (porque acá no es El Alto) y ya salieron de su área.

 

6:49 p.m ID: splel

Minuto 14: se volvió a salvar Bolivia

Remate de Ríos que tapó Lampe y en el rebote, Córdoba hizo la suya y no la metió.

 

6:48 p.m ID: vanna

Minuto 13: Ay, Diositooooo… Casi gol de Colombia

Arias casi la canta, pero Lampe la impidió.

 

6:47 p.m ID: nrnzm

Minuto 12: el centro quedó en Córdoba, que no hizo el gol

Le pegó a Lampe, el arquero de Bolivia.

 

6:46 p.m ID: nvtsk

Minuto 11: Villamil creyó que estaba por allá en El Alto

Me le dio durísimo a James… Eso era para amarilla.

 

6:45 p.m ID: qpkfb

Minuto 10: me le pegaron a mi James

No, profe, qué patadón que le dieron al capitán.

 

6:43 p.m ID: rkeos

Minuto 09: el tacón de mi capi merece capítulo aparte

Qué pase le puso a Arias para el centro que se comío ‘Lucho’

 

6:42 p.m ID: enftm

Minuto 09: ¡Nos la comimos!

Ay, Luchitoooo… Te la perdiste después del centro de Arias

 

6:41 p.m ID: prsxz

Minuto 07: Córdoba, fiel a su estilo, la mandó a las nubes

Remate cruzado de Jhon Córdoba que terminó en nada.

 

6:38 p.m ID: srmbc

Minuto 03: Mojica quedó en el piso

Balón dividido en el que terminó golpeado mi negro.

 

6:38 p.m ID: yktwo

Minuto 02: Colombia respondió con balón al espacio

Pero Córdoba la alcanzó.

 

6:36 p.m ID: trseo

Minuto 01: campanazo de Bolivia

Terceros se desprendió por la banda, pero los bolivianos desaprovecharon

 

6:33 p.m ID: fdzcj

¡Comenzó el partido! Vamos, COLOMBIA

Dios míooooo, tenemos que ir al Mundial

 

6:27 p.m ID: eftyb

Qué lindo que suena ese himno

Las notas del himno nacional de Colombia nos llenan de lágrimas los ojos.

 

6:24 p.m ID: ieelz

Están saliendo mis muchachos

Ya se vieeeeene, señores.

 

5:40 p.m ID: mffhg

Dayro va al banco…

Para revisar los 11

 

5:24 p.m ID: sbnfy

¡Lista la titular!

Estos son los once que buscarán clasificar al Mundial

Titular de Selección Colombia vs. Bolivia hoy por Eliminatorias: 11 inicial

Artículo relacionado

Titular de Colombia vs. Bolivia: Lorenzo sorprendió con cambio que pocos esperaban

 

5:00 p.m ID: yakou

¡Llegaron los muchachos!

Nuestros guerreros ya están instalados en el ‘Metro’… ¡Vamos, Colombia!

 

4:42 p.m ID: mdqmh

La ‘Tricolor’ ya está llegando al estadio

El bus ya está en las puertas del Metropolitano

 

4:20 p.m ID: cvvhc

Todos somos Colombia y todos apoyamos

Desde todas partes del país llegan al Metropolitano

 

4:01 p.m ID: lftnr

La Selección juega en familia…

Y al ‘Metro’ ya llegó la de Camilo Vargas.

 

3:41 p.m ID: mnjkv

La fe está puesta en Dayro

Que se meta por lo menos dos hoy…

 

3:20 p.m ID: mjrjf

Ya empiezan a llegar los aficionados al Metropolitano

Todos esperamos ver la clasificación de Colombia.

 

2:48 p.m ID: pampa

Los partidos de mi Selección dan pa todo

Con emotividad para todos

Artículo relacionado

“La estamos esperando”: emotivo reencuentro de madre e hija por partido de la Selección

 

2:47 p.m ID: hapkq

Señores, estamos a horas de que Colombia vuelva a un Mundial

🙏🏻 Ojalá se nos dé y le ganemos a Bolivia 🙏🏻

 

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO