Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibió al combinado boliviano en Barranquilla. En la penúltima fecha de las Eliminatorias, los dirigidos por Néstor Lorenzo sellaron su clasificación tras imponerse 3-0.
Al minuto 73, Juan Fernando Quintero recibió la pelota, levantó la cabeza y puso a correr a Jhon Córdoba, que le ganó el duelo al defensor boliviano y definió con un potente derechazo para poner el 2-0 en el marcador.
🇨🇴Colômbia 2×0 Bolívia🇧🇴Lee También
⚽️ Jhon Córdoba
🥾 Juan Quintero
🏆 Eliminatórias | 17ª rodada pic.twitter.com/o8CmE8R9ld
— ؘ (@LucasGuerrero66) September 5, 2025
Se trata de la primera anotación del nacido en Istmina, Chocó, por Eliminatorias. El dato no es menor y la celebración de Córdoba reflejó su desahogo; se quitó la camiseta y gritó con todas sus fuerzas ante una afición que esperaba sus goles desde hace tiempo.
