La Selección Colombia salta esta tarde al césped del Metropolitano de Barranquilla con la mira puesta en el Mundial 2026. El duelo contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias, puede marcar la clasificación matemática de la ‘Tricolor’, que llega con 22 puntos en la tabla y depende de sí misma para sellar el boleto.

Con el aliento de la gente en la caldera de la capital del Atlántico y figuras como James Rodríguez y Luis Díaz al frente, la expectativa es máxima: un triunfo bastará para gritar la clasificación en casa.

Bolivia, por su parte, llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de pelear el repechaje. Aunque está rezagada en la tabla con 17 puntos, el conjunto altiplánico confía en arruinar la fiesta colombiana en Barranquilla.

Eso sí, el calor, la humedad y el ambiente del Metropolitano serán un desafío extra para los visitantes, que buscarán sorprender a una Colombia presionada por la necesidad de asegurar su cupo mundialista.

MINUTO A MINUTO de Colombia vs. Bolivia

5:40 p.m 2025-09-04T17:40:41-05:00 ID: mffhg Dayro va al banco… Para revisar los 11 🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formaremos para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x5eSSKkLCm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

5:00 p.m2025-09-04T17:00:16-05:00 ID: yakou ¡Llegaron los muchachos! Nuestros guerreros ya están instalados en el ‘Metro’… ¡Vamos, Colombia! 🎥¡Hola Metro, ya estamos aquí! 🤩👊#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/nNLEw0uUI6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

4:42 p.m2025-09-04T16:42:03-05:00 ID: mdqmh La ‘Tricolor’ ya está llegando al estadio El bus ya está en las puertas del Metropolitano

4:20 p.m2025-09-04T16:20:18-05:00 ID: cvvhc Todos somos Colombia y todos apoyamos Desde todas partes del país llegan al Metropolitano 🎥 ¡De Pradera, Cundinamarca hasta el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la hinchada presente en la casa de la Selección! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/kmYbR1YuD4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

4:01 p.m2025-09-04T16:01:23-05:00 ID: lftnr La Selección juega en familia… Y al ‘Metro’ ya llegó la de Camilo Vargas. 🎥 ¡La familia de Camilo Vargas, nos acompaña en este momento para hablar del arquero de nuestra Selección Colombia! 🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/V3T0YQhMzV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

3:41 p.m2025-09-04T15:41:22-05:00 ID: mnjkv La fe está puesta en Dayro Que se meta por lo menos dos hoy… 🎥 ¡Se arma la fiesta en la casa de la Selección Colombia! 🇨🇴🎉✨#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/TdgiqLuze4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

3:20 p.m2025-09-04T15:20:19-05:00 ID: mjrjf Ya empiezan a llegar los aficionados al Metropolitano Todos esperamos ver la clasificación de Colombia. 🎥 ¡Los aficionados de nuestra Selección Colombia ya empiezan a llegar a casa! 🇨🇴🏟️🇧🇴#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠@Homecenter_co 🔴 En vivo, aquí: https://t.co/EDkVKZXLGJ pic.twitter.com/RTejLIjLvO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

2:47 p.m2025-09-04T14:47:22-05:00 ID: hapkq Señores, estamos a horas de que Colombia vuelva a un Mundial 🙏🏻 Ojalá se nos dé y le ganemos a Bolivia 🙏🏻

