Previo a que comience la penúltima fecha de la Eliminatoria Sudamericana, se conoció la curiosa historia de que Víctor Ibarbo le podría competir al ‘Tino’, debido a la longitud de sus partes íntimas, según contó un excompañero del futbolista que actualmente milita en el Internacional de Palmira en la segunda división del fútbol colombiano.

Y es que son bien conocidas las anécdotas de Faustino Asprilla con mujeres reconocidas de la farándula colombiana, en las que siempre rondaron rumores de su vida íntima, el desorden y las fiestas que fueron unas características que nunca se desligaron del exdeportista que hoy trabaja como panelista en un medio de comunicación deportivo.

De acuerdo con Allan Nyom, quien compartió equipo con el colombiano en Watford durante la temporada 2015/16, vio una vez a Víctor Ibarbo en las duchas de ese club y quedó impresionado por la magnitud de las partes íntimas del tumaqueño. Según el futbolista franco-camerunés, se trata de algo completamente irreal.

“Es que además era un chico alto, medía 1.90 y sin engañarte le llegaba hasta más de la mitad de la pierna. No era normal, yo lo veía y decía: ‘¿Esto qué es? ¿Cómo?’ De hecho, había una vez una mujer que trabajaba en el club y una vez vino y me dijo: ‘Disculpa, Allan, ¿es verdad lo de Ibarbo? Porque me han hablado de lo que tiene en la pierna y todo el mundo está asustado ahí en el despacho’. Yo le dije que sí era verdad, pero que no era normal. Creo que mandó a una mujer en el hospital, eso salió en Italia”, contó Nyom al canal de ‘El After de Post United’ en TikTok.

En esa misma publicación, los internautas no dudaron un solo segundo en reaccionar a esa confesión: “En esa época hubo una noticia de que la novia de Ibarbo tuvo que ir al hospital”, “Yepes dijo que conoció a alguien más dotado que el ‘Tino’ en la Selección, pero no quiso decir. Entonces se refería a Ibarbo” y “por algo le decían el ‘Tripode’ Ibarbo“, son solo algunas de las curiosas reacciones que se pueden leer en ese ‘post’.

¿Cómo se llama la esposa de Víctor Ibarbo?

El futbolista Víctor Ibarbo, quien ha sido parte de la Selección Colombia y ha tenido una destacada carrera en diversos clubes a nivel internacional, mantiene una vida familiar reservada. Su esposa es Sirleny Zapata Lozano, con quien ha construido un hogar lejos de los reflectores. La pareja tiene un hijo, Martín, que es su mayor orgullo.

Sirleny y Martín han sido sus principales apoyos en los momentos más importantes de su trayectoria, acompañándolo en sus desafíos tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de la fama que conlleva el fútbol profesional, la pareja prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público, enfocándose en su bienestar familiar.

