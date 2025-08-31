En redes sociales se han vuelto una completa tendencia unos soldados del Ejército colombiano que están cobrando su sueldo y celebran bailando. Incluso, lanzan pasos que son hasta graciosos. Algo que muchos internautas celebran y aplauden, ya que, para muchos, es una retribución que se merecen por su trabajo en todo el país.

Justamente, los militares y los que prestan servicio tienen un salario que sirve de apoyo para sus distintas necesidades diarias. Además, cabe aclarar que, anualmente, la cifra suele aumentar de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa. En todo caso, es una remuneración apenas justa por todos los peligros a los que se deben enfrentar, en medio del recrudecimiento de la violencia que hay en el territorio colombiano.

En el video se aprecia a los soldados que llegan a un cajero a retirar sus sueldos con muchas ansias y alegría. Incluso, se escucha cómo empiezan a cantar y a lanzar frases jocosas porque, por fin, van a sacar la plata del cajero automático. Aunque no se sabe en qué ciudad ocurrió el hecho, ha llamado mucho la atención.

Uno de los uniformados que ya ingresó la tarjeta y la clave y está esperando a que se lleve a cabo la transacción, empieza a bailar moviendo de manera cómica sus brazos y piernas, mientras que sus compañeros se ríen y le hacen comentarios que elevan más su felicidad.

Cuando por fin el cajero saca el dinero, el soldado se acerca para retirar su plata, sin poder ocultar la sonrisa y la alegría.

¿Cuánto pagan por prestar servicio militar en Colombia en 2025?

En el año 2025, el servicio militar en Colombia presenta una remuneración notable para los jóvenes que cumplen con esta obligación. Los soldados recibirán un pago mensual de 996.450 pesos. Esta cifra, que ha sido ajustada para el presente año, busca no solo compensar el compromiso de los jóvenes con su patria, sino también ofrecer un apoyo económico significativo que les permita cubrir sus necesidades básicas durante su periodo de servicio. La medida refleja un esfuerzo por dignificar y reconocer la labor de quienes, con disciplina y honor, asumen esta responsabilidad cívica y militar.

Este estipendio, que se suma a otros beneficios como la atención médica y el alojamiento, convierte al servicio militar en una opción más atractiva para aquellos jóvenes que buscan una oportunidad para servir a su país mientras reciben una compensación justa.

