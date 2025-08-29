Aparecen las primeras imágenes de los 33 soldados que estaban secuestrados en El Retorno. Esto luego de que los uniformados llegaran a San José, capital del departamento del Guaviare.

Medios como Caracol Radio publicaron fotografías de los uniformados. Este momento captura el cierre de un capítulo dramático donde los soldados retoman su libertad.

#NoticiaW | Estas son las primeras imágenes de los 33 soldados liberados, que estaban secuestrados en Guaviare → https://t.co/E64bn1Wkta pic.twitter.com/qyFNoVtZph — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 29, 2025

¿Cómo se dio la liberación de 33 soldados en Guaviare?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la liberación se consiguió mediante complejas negociaciones, en las que participó activamente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Este organismo resaltó la importancia de no estigmatizar a la comunidad local, ya que se trata de una población que también padece las consecuencias directas del conflicto armado reciente en la zona.

El Ministro de Defensa se pronunció con contundencia, afirmando que “el delito no será tolerado” y reafirmando el compromiso del gobierno con la protección de sus fuerzas y la defensa del orden público.

Sin embargo, los hechos recientes confirman que estas garantías siguen enfrentando serias dificultades, especialmente en áreas donde el Estado tiene una presencia limitada.

#ORDENPÚBLICO El Comandante de las Fuerzas Militares Almirante Francisco Cubides, entregó más detalles de la liberación de las 33 militares en el departamento del Guaviare.

“Estos hombres que son el símbolo de fortaleza, están siendo valorados por un equipo interdisciplinario y… pic.twitter.com/fLEFJ224U4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

