Sobre la noche de este jueves 28 de agosto se adelantó la gestión para la liberación de los 33 militares secuestrados en Nueva York, vereda del municipio de El Retorno. El crimen se dio en medio de operativos del Ejército contra la ilegalidad.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, los uniformados ya se retiran de la zona rural del Guaviare, gracias a un trabajo conjunto entre la entidad que dirige, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz y las Fuerzas Militares.

Por su parte, el Ministerio de Defensa tuvo una reunión con la cúpula militar y la Policía para verificar el mecanismo para liberar a los miembros del Ejército.

“La situación permanece bajo monitoreo permanente, con control y seguimiento en detalle, recibiendo información actualizada desde la zona y garantizando en todo momento el respeto a la integridad de los uniformados”, agregó la cartera dirigida por Pedro Sánchez.

El Ministerio agregó que los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército están en San José del Guaviare para adelantar los protocolos de rescate de los uniformados, con el fin de que salgan sanos y salvos.

“Ellos deben ser respetados en su dignidad y regresar pronto a casa. Sus familias los esperan y la Patria los necesita. No descansaremos hasta que vuelvan sanos y salvos” sentenció el Ministerio de Defensa.

Por su parte, Marín hizo un llamado para no estigmatizar a los pobladores de la vereda Nueva York, que fueron señalados de ayudar al secuestro.

