A solo cuatro días del brutal atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, las autoridades frustraron un nuevo plan perteneciente a la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’.

Tropas de la Tercera Brigada del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fiscalía, hallaron cuatro canecas con 120 kilos de explosivos en la vía que va de Cali hacia Puerto Tejada (Cauca), detalló El Tiempo.

Según la inteligencia militar, estos materiales iban a ser cargados en un vehículo para transformarlo en un carro bomba destinado a atacar a la Fuerza Pública y a la población civil del área metropolitana de Cali.

El plan incluía el uso de Anfo, una mezcla de nitrato de amonio y combustible de petróleo, altamente destructiva y de fácil obtención, que ha sido empleada históricamente en atentados de gran impacto.

Gracias a la rápida acción del grupo antiexplosivos de la Policía y el Ejército, el material fue destruido de manera controlada, evitando así una tragedia de grandes proporciones.

Este operativo se enmarca en el Plan Ayacucho Plus, que busca mantener presión sobre las disidencias en el suroccidente del país.

Además, inteligencia reveló que los cabecillas de la disidencia ‘Jaime Martínez’ y la ‘Carlos Patiño’ se rotan entre estructuras para evadir el rastreo. Actualmente, alias ‘Marlon’ y alias ‘Kevin’ son los más buscados, con millonarias recompensas por su captura.

