El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, durante una operación contra las disidencias de las Farc iniciada el pasado domingo.
Según explicó, los uniformados fueron privados de la libertad por civiles armados, rechazando que se trate de una simple retención o de un supuesto corredor humanitario, y subrayando que constituye un acto delictivo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 militares en medio de la operación militar en zona rural de San José del Guaviare, en la cual dieron de baja alias Dumar.
Hay al menos 10 muertos y dos capturados, producto de ese combate.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, indicó que la extracción de la tropa fue impedida por la comunidad, lo que complicó la situación.
El secuestro se produjo tras un intenso enfrentamiento contra las disidencias de alias ‘Mordisco’, en el que resultó abatido alias ‘Chito’ o ‘Dumar’, considerado un cabecilla terrorista proveniente del Cauca.
Los combates, que se extendieron por más de seis horas, dejaron al menos diez disidentes muertos, dos capturados y un menor recuperado, aunque fuentes señalan que podrían existir más de 30 cuerpos aún sin recoger.
Durante la operación, dos aeronaves de la Fuerza Pública fueron impactadas, pero sin afectar a sus tripulaciones.
Sánchez resaltó el trabajo conjunto de Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial, e informó que ya se han adelantado gestiones con la Defensoría del Pueblo, la ONU y el Maboea para lograr la liberación inmediata de los militares retenidos.
